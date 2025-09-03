Създадено за

България

Тонове почистен боклук, кен преси и Пиринско Чисти Планини

Доброволчески акции за почистване и личната отговорност са път към чисти планини

3 септември 2025, 09:00
Тонове почистен боклук, кен преси и Пиринско Чисти Планини
Източник: Пиринско

И стински грижовен планинар, вече 3 години кампанията „Пиринско Чисти Планини” събира хиляди доброволци и тонове отпадъци от Пирин.

Със събрани над 3 тона боклук и 4000 участници, Пиринско разраства кампанията си и във Витоша, защото е сладко да изпиеш една изстудена в планински поток бира след дълъг преход. А е умно и важно след това да прибереш кенчето и да го изхвърлиш...

"Планината е дом. Не само наш – тя е домът и на хиляди животински и растителни видове. И за да живеем в нея трябва да я пазим чиста. Устойчивото мислене не е кампания, а начин на живот. Навик, който се създава, тренира и след това се превръща в рефлекс, в нещо съвсем естествено, за което дори не се замисляме, а правим, защото така е редно," казва Преслава Цачева, бранд мениджър на Пиринско.

Какво постигнахме досега?

Източник: Пиринско

В допълнение на акциите за почистване, Пиринско подкрепя хижите в планината през цялата година като обурудва 6 хижи с кен преси за лесно и компакно събиране на алуминиевите кенове. Те са лесни за поддръжка и не изискват инсталиране. Механичното мачкане на алуминиевите кенчета, намалява обема им 4 пъти и така всяка кен преса може да събере до 1000 кенчета.

Намаляването на обема и отделянето на алуминия спомага за рециклирането на този материал, който има вечен живот в индустрията и не губи качествата си при многократно рециклиране. Това носи значителни екологични и икономически ползи. То спестява до 95% от енергията, необходима за производството на алуминий от суровини, като същевременно намалява емисиите на парникови газове. Алуминият може да се рециклира неограничено без загуба на качество, което го прави изключително устойчив материал. Освен това, събирането и рециклирането на кенчета допринася за намаляване на отпадъците в природата и насърчава отговорното потребление. Това е лесна стъпка, чрез която всеки може да допринесе за опазването на околната среда.

За да надгради над ежедневните навици да събираме боклука и инициативите с доброволци, Пиринско си партнира с „Хижа на годината“. В началото на юли 2025 бяха събрани над 5 тона индустриални отпадъци около хижите Синаница и Бъндерица в Пирин. Инициативата е част от по-голямата мисия на марката да опазва околната среда.

Част от по-голямата мисия на Пиринско за облагородяване на околната среда, е и инсталирането на соларна аварийна станция на Страшното езеро, където планинарите могат да разчитат на 220 волта електричество в екстремни условия.

Източник: Пиринско

Тази година кампанията на Пиринско разширява инициативата и към Витоша – най-посещаваната през лятото планина в България. Благодарение на обратната връзка на стотици доброволци, които припознават каузата на Пиринско и искат да адресират и проблемите в често пренаселената и замърсена Витоша.

Превърни грижата за планината и в своя кауза. На всяка от посочените локации доброволците ще получат чували и ръкавици. „Пиринско“ ще се отблагодари със свежо пиво, уникално планинарско канче или значка с планинско послание, присъедини се и ти:

КАЛЕНДАР И ЛОКАЦИИ

30.08.

•   хижа "Момина скала", Витоша
•   Бистрица, Витоша

06.09.

•   Дендрариум, Витоша
•   Бялата вода, Витоша

13.09.

•   хижа "Гоце Делчев", Добринище
•   хижа "Бъндерица", Банско

20.09.

•   хижа "Яворов", Разлог
•   Ролбан, Банско 

