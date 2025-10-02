България

Терзиев: Достъпът до Витоша е осигурен, обстановката е спокойна

По разпореждане на Столичната община е извършено опесъчаване и обработка на двата основни планински пътя – от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“ и от кв. „Бояна“ до местността „Златните мостове“

2 октомври 2025, 11:22
Терзиев: Достъпът до Витоша е осигурен, обстановката е спокойна
Източник: Столична община

П ърви сняг падна днес на Витоша. По разпореждане на Столичната община е извършено опесъчаване и обработка на двата основни планински пътя – от кв. „Драгалевци“ до хижа „Алеко“ и от кв. „Бояна“ до местността „Златните мостове“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев във Facebook.

Към момента обстановката е спокойна, няма данни за паднали клони или други усложнения, възпрепятстващи движението, съобщиха от Общината. 

Първи сняг заваля в части от страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

От общинската администрация уточниха, че в нощните часове пътищата до „Алеко“ и „Златните мостове“ се затварят временно – от 3:00 ч. до 7:00 ч., за да се осигури цялостно и безпрепятствено почистване и разширяване на платната. Общинската администрация продължава да следи ситуацията и поддържа готовност за реакция.

По думите на Терзиев бързата реакция е резултат от въведената през миналата зима реформа в организацията и контрола на снегопочистването. Сред мерките са повишен контрол и санкции при некачествено почистване, по-високи изисквания към техниката, нощно затваряне на пътищата за цялостно почистване, като е създадена координация между Общинска полиция, АПП, ЦГМ, ски училища и хижари, както и превантивно премахване на опасно надвиснали дървета по пътните участъци. 

„Работим за това достъпът до Витоша да бъде безопасен и удобен целогодишно“, заяви Терзиев и призова шофьорите да бъдат оборудвани със зимни гуми и вериги, както и да спазват указанията на органите на терен.

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Кметът посочи, че достъпът до планината е от ключово значение за столичани, тъй като тя е едно от най-посещаваните места за отдих и спорт в България.

Вчера от Столична община предупредиха, че се очакват интензивни валежи и променливо време на Витоша в следващите два дни. Те призоваваха туристите и всички любители на планината да бъдат изключително внимателни и да съобразяват своите планове с метеорологичните условия. 

Зимна приказка през октомври: Първи снежни кадри от Белмекен
10 снимки
сняг Белмекен
сняг Белмекен
сняг Белмекен
сняг Белмекен

 

Източник: Николета Василева/БТА    
Терзиев Витоша сняг
Представители на пет министерства се събраха на спешна среща заради лошото време

Лекарство срещу стареене от Великденския остров промени медицината завинаги

Извънредна прогноза - нивата на някои реки може да се покачат с 5-6 метра

Опит за убийство в Москва: Отровен ли е Башар Асад?

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи
Застудяване и сняг: България очаква тежък четвъртък с обилни валежи

Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа
Български гражданин е сред задържаните на флотилията с помощи за Газа

Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени
Два самолета се сблъскаха на пистата в Ню Йорк, има ранени

Спират топлоподаването в целия столичен квартал
Спират топлоподаването в целия столичен квартал "Дружба 2" от днес

