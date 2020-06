СЗО: Най-лошото тепърва предстои

"Шест месеца след избухването на новия коронавирус, пандемията все още не е приключила", заяви в понеделник Световната здравна организация, като предупреди, че "най-лошото тепърва предстои", съобщи АФП, цитирана от БТА.

Когато броя на смъртните случаи надмина 500 000, а броят на потвърдените инфекции надхвърли 10 милиона, СЗО заяви, че е моментът да се поднови борбата за спасяване на живота.

"Преди шест месеца никой от нас не можеше да си представи как светът ни - и животът ни - ще бъдат хвърлени в смут от този нов вирус", каза шефът на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус на виртуален брифинг.

"Ние всички искаме това да приключи. Всички искаме да продължим с живота си. Но тежката реалност е, че това дори не е близо до приключване".

"Въпреки че много държави постигнаха известен напредък, в световен мащаб пандемията всъщност се ускорява... Ще ни трябват още по-големи запаси на устойчивост, търпение, смирение и щедрост през следващите месеци. Вече сме загубили толкова много, но не можем да загубим надежда".

