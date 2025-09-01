Съдят лекар за смъртта на 5-годишно дете поради професионална небрежност

Л екар от Кочериново е предаден на съд заради смъртта на 5-годишно дете, след като не е оказал адекватна медицинска помощ и е оставил момчето да се лекува у дома, въпреки сериозното му състояние.

На 19 май 2024 г. майката на 5-годишния М.Х. потърсила помощ, след като детето ѝ се почувствало зле и не се подобрило след прием на медикаменти. На адрес в с. Стоб бил изпратен дежурен лекар – обвиняемият В.П.

При прегледа детето било в увредено общо състояние и имало нужда от спешна хоспитализация, включително вливане на течности, рентген и лечение на възпалителни процеси. Въпреки това лекарят предписал само лечение у дома, като уверил родителите, че проблемите са от вирус и няма причина за притеснение.

Същата вечер състоянието на момчето се влошило и отново бил извикан екип на 112. На място лекарят констатирал липса на жизнени показатели и започнал опити за реанимация, които продължили по време на транспортирането до болницата, но били безуспешни.

В болницата екипът също извършил продължителна реанимация, която не дала резултат. Експертизите показват, че причината за смъртта е остро настъпила сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност вследствие на вирусна инфекция с пневмония, тонзило-фарингит и отит. Според специалистите смъртта е пряко свързана с непроведеното спешно болнично лечение, което е можело да спаси живота на детето.

Делото срещу лекаря продължава в съда.