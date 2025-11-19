България

Сухопътните войски отбелязват 147 г. от създаването си

Отбелязването ще започне с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметник „Петимата капитани“ в Сливница

19 ноември 2025, 09:40
Сухопътните войски отбелязват 147 г. от създаването си
Източник: БТА

С ухопътните войски честват днес своя боен празник и ще отбележат 147 г. от създаването си, както и 140 години от победата на славната българска пехота в Сръбско-българската война, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Отбелязването ще започне с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметник „Петимата капитани“ в Сливница. Военнослужещи от Сухопътните войски ще преминат в пеши марш „По стъпките на Сливнишките герои” от паметника на „Капитаните“ до гранитен монумент „Героите на Сливница“ в центъра на града, където ще се състои тържествен ритуал по полагане на венци и цветя. Кулминация на бойния празник на Сухопътните войски ще бъде пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война в с. Гургулят.

Пред Пантеона на загиналите в Сръбско-българската война президентът Румен Радев ще приеме почетния караул и ще произнесе слово, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Президентът ще отдаде почит на загиналите в Сръбско-българската война през 1885 г., след което ще разгледа фото изложба „В служба на народ и Родина“ и разположения статичен показ на техника, въоръжение и екипировка.

В отбелязването на празника ще участват заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия.

Празникът на Сухопътните войски се отбелязва с решение на Министерския съвет от 16 ноември 1992 г., посочва отдел "Справочна" на БТА.

На 7 ноември с полагане на венци и тържествена заря-проверка беше отбелязана 140-ата годишнина от Сръбско-българската война пред Мемориален комплекс "Героите на Сливница".

Източник: БТА/Николай Трифонов    
Сухопътни войски Сръбско-българска война Годишнина Сливница Румен Радев Българска армия Военни ритуали Паметници Гургулят Победа
