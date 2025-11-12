Столичната община разреши ремонт на правителствената сграда на парламента

Н аправление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) към Столичната община издаде виза за проектиране на основен ремонт на представителната сграда на Народното събрание.

Източник: БГНЕС

Новината съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков, който преди дни информира за лошото състояние на сградата, като показа снимки на подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, дефектирали фуги и т.н.

"От НАГ ни изпратиха издадената от тях виза за проектиране на основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване на функционалността на сградата. При извършване на гореописаните дейности не се допуска промяна на кота корниз, кота било, наклона на покрива и други намеси с цел промяна на външния обем на сградата", информира Трайков.

Преди одобряване на инвестиционния проект, визата трябва да се съгласува от Министерството на културата.