Слънчев петък, но се задава рязък обрат във времето

Вижте прогнозата до края на седмицата

17 април 2026, 06:23
Слънчев петък, но се задава рязък обрат във времето
П рез нощта в Северна България ще бъде предимно ясно. Над Южна облачността ще е значителна, предимно средна и висока, а в югозападните райони и ниска и там на изолирани места слабо ще превали. Вятърът почти навсякъде ще отслабне и сутринта на отделни места в низините и котловините ще има условия за намалена видимост. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 9°. 

В петък облачността над страната ще бъде разкъсана, главно над Южна България предимно значителна и на отделни места в югозападните райони ще има превалявания от дъжд. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски по Черноморието, а в София – около 20°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна, но утре след пладне ще започне да се понижава.

Над планините облачността ще е разкъсана, главно в Рило-Родопската област по-често значителна и на места там ще има валежи от дъжд, по най-високите върхове – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието облачността ще е разкъсана до значителна в следобедните часове. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13°-16°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за петък, 17 април
Прогнозни температури на НИМХ за петък, 17 април

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 42 мин. и залязва в 20 ч. и 11 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 29 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 18 мин. и залязва в 20 ч. и 31 мин. Фаза на Луната: новолуние.

В събота през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Облачността ще се увеличи и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, ще се усили и с него ще проникне сравнително студен въздух. Дневните температури слабо ще се понижат и преобладаващите максимални ще бъдат между 15° и 20°, а минималните – между 6° и 11°.

В неделя преди обяд все още в Източна България ще превалява дъжд, а около обяд валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време.

Източник: НИМХ    
Слънчев петък, но се задава рязък обрат във времето

Слънчев петък, но се задава рязък обрат във времето

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

Nissan е извадил завода си в Съндерланд на тезгяха

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат
Ексклузивно

Пари и списъци с имена в кола с кандидат-депутат

Преди 10 часа
Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста
Ексклузивно

Разкриха жестокото убийство във Варна, момче и младежи в ареста

Преди 13 часа
Тръмп: Сделката с Иран е много близо
Ексклузивно

Тръмп: Сделката с Иран е много близо

Преди 8 часа
Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва
Ексклузивно

Гърция разкри руски заговор за покушение в Литва

Преди 9 часа
Скъпото говеждо: Кои са най-добрите алтернативи за набавяне на протеин?

Любопитно Преди 23 минути

Цените на месото достигат рекордни нива, но това не означава, че трябва да правите компромис с мускулната си маса. Ето кои храни предлагат същото количество белтъчини на по-добра цена.

Стотици пъти по-мощно: Учени откриха тайната комбинация срещу хроничното възпаление

Стотици пъти по-мощно: Учени откриха тайната комбинация срещу хроничното възпаление

Любопитно Преди 26 минути

Ново японско изследване доказва, че смесването на определени подправки и билки има в пъти по-силен ефект върху здравето, отколкото приема им поотделно

.

Сензационно откритие: Намериха точната локация на дома на Шекспир в Лондон

Любопитно Преди 29 минути

Случайно намерен план от 1668 г. в столичен архив разкрива неподозирани подробности за последните години от живота на великия драматург и професионалните му връзки

„Хизбула" призова ливанците да не се завръщат

„Хизбула" призова ливанците да не се завръщат

Свят Преди 7 часа

Свързаният с „Хизбула" Ислямски здравен комитет също посъветва хората да изчакат

Разследват бомбена заплаха срещу брата на папа Лъв XIV

Разследват бомбена заплаха срещу брата на папа Лъв XIV

Свят Преди 8 часа

Полицията е претърсила мястото, но не е открила взривни вещества

Израел удари Ливан, загинали и много ранени

Израел удари Ливан, загинали и много ранени

Свят Преди 9 часа

„Хизбула“ обяви, че ще спазва примирието, ако израелските удари срещу бойците ѝ спрат

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Словакия заплаши да блокира новите санкции срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Словакия няма да блокира заема за Украйна

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

България ще плати 12,6 млн. долара по-малко за „Страйкър“-ите

България Преди 10 часа

Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

Служебното правителство прие законодателни промени заради НПВУ

България Преди 10 часа

С пакета от законодателни промени се въвежда също задължителен съдебен контрол за корупционни престъпления

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

България Преди 10 часа

Официалният старт ще бъде в Несебър на 8 май

Банков обир със заложници и бягство през тунел в Италия

Банков обир със заложници и бягство през тунел в Италия

Свят Преди 11 часа

Според кадри от мястото, полицията е разбила прозорци, за да проникне в банката

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Тръмп: Израел и Ливан се съгласиха за примирие

Свят Преди 12 часа

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл

Кола помете мъж на автомагистрала "Марица"

Кола помете мъж на автомагистрала "Марица"

България Преди 12 часа

Започнато е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Стара Загора

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

Намериха боен дрон на брега край Ахтопол

България Преди 13 часа

Военнослужещите действаха по искане на областна администрация Бургас

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Ванеса Тодорова и нейната впечатляваща колекция от над 1300 Funko Pop фигурки

Любопитно Преди 13 часа

С Funko Pop се „зарибява“ на 17 години, след като купува първите си три фигурки от Великобритания

Израел и САЩ с ултиматуми към Иран

Израел и САЩ с ултиматуми към Иран

Свят Преди 13 часа

Хегсет: Знаем какви военни активи премествате и къде

Всичко от днес

От мрежата

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg

Етапи на бременност при котките

dogsandcats.bg
1

Картали отново се размножават в Източните Родопи

sinoptik.bg
1

Захлаждане в последните дни на април

sinoptik.bg

Туморът изчезва за 4 месеца: нова надежда в борбата с рака

Edna.bg

Даниел Ангелов с откровена изповед за себе си и вярата

Edna.bg

Всичко е ясно! Ето как се разделя първенството след редовния сезон (видео)

Gong.bg

Ето кои са победителите тази седмица в Нашата игра

Gong.bg

Влезе в сила примирието между Израел и Ливан, вече има данни за нарушения

Nova.bg

Хранителни съюзници: Съставките, които увеличават усвояването на полезните вещества

Nova.bg