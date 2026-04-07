След забележка: Мъж нападна и рани възрастна жена във Велико Търново

Ж ена на 72 години пострада след инцидент с непознат мъж във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигналът за случилото се е подаден от екип на Спешната помощ, след като пострадалата е потърсила медицинска помощ със съчетана фрактура на ръката.

По данни на полицията инцидентът е станал в същия ден по обяд, когато жената се прибирала към дома си. Пред гаража на жилището си тя забелязала непознат мъж, който разхвърлял отпадъци, и му направила забележка. Малко по-късно мъжът я настигнал и я блъснал, след което напуснал мястото.

Вследствие на падането жената е получила травмата си.

В хода на разследването органите на реда са установили извършителя – 42-годишен местен жител, който до момента не е бил известен на полицията. Той е настанен за лечение в Център за психично здраве във Велико Търново. По случая е образувано досъдебно производство.

Случаят идва на фона на серия от инциденти с насилие над жени в региона. По информация на БТА, през март в областта са регистрирани няколко подобни случая в населени места като Върбовка, Ореш, Драганово, Горна Студена и Свищов.