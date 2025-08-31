България

Скок на заплати за преподаватели и по-високи стипендии за студенти от 2026 г.

Висшето образование търси 218 млн. лв.

31 август 2025, 06:52
Скок на заплати за преподаватели и по-високи стипендии за студенти от 2026 г.
Източник: iStock/Getty Images

В Бюджет 2026 за държавните висши училища (ДВУ) са необходими допълнителни средства за заплати, стипендии и издръжка на обучението по качествени показатели и критерии в размер на 218 млн. лв. (112 млн. евро), от които:

141 млн. лв. (72,1 млн.€) са за заплати;

35 млн. лв. (17,9 млн.€) за издръжка на учебен процес;

42 млн. лв. (21,5 млн.€) за социално-битови дейности на студенти и докторанти.

Тези разчети са в резултат на разговори на ВОН-КНСБ с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и ректори, подписали Колективни трудови договори (с които договаряме работни заплати, правила за структурата им, допълнителни възнаграждения и т.н.), както и Споразумения за подкрепа на предлаганите промени в подзаконова нормативна уредба (ПМС № 162/2001 г. и ПМС № 328/2015 г), които имат за цел да надграждат  финансирането на държавните висши училища с допълнителни целеви средства за заплати и стипендии, показва анализ на КНСБ.

От синдиката напомнят, че държавните висши училища не договарят заплати с държавата, защото те се определят по формула, актуализирана ежегодно с ПМС и те са част от Субсидията за издръжка на обучението (предоставена на 70% от МОН и 30% от студ.такси). В СИО делът на заплати е 80%, в т.ч. осигуровки, професионален опит, а 20 % са текущите разходи за учебен процес, ток, парно, вода и др. консумативи. В ЗВО са определени само началната заплата за най-ниската длъжност асистент, както СБРЗ на академичния състав и тези на служителите по чл. 53.

Изчисленията на ВОН-КНСБ за 2026 г. са базирани на МРЗ 1213 лв. или 620,2 €, СБРЗ от 2650 лв./към трето тримесечие на 2025 г./ или 1355€, 140 800 учащи с минимална не по-малко от 180 лв. /92€/ и максимална не по-малко от 300 лв. /153€/ стипендии. Стипендиите на докторантите са 150% от МРЗ или 1820 лв. /931€/.

Политиката по доходи е отразена в ЗВО /чл. 92, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и текстовете се отнасят до:

СБРЗ за Академичен състав в размер на 180% от СБРЗ за страната, което за 2026 г. е 4770 лв., или 2439 € с вкл. годишни 19% осигуровки на работодателя и средно 20% ТСПО;

Начална заплата за асистент като 125% от СБРЗ или не по-малко от 3130 лв. (1600 €);

За служителите, назначени по чл. 53, съответно с висше образование е 100%/СБРЗ, която към момента е 2650лв. или 1355 €, а на тези със средно като 80%/СБРЗ и тя е 2120 лв. или 1084 €.

Определените средства, заложени в програмата за продължаващи ремонти в студентските общежития, за периода 2024-2026 г. са 200 млн. лв.

Необходими са проектни средства по националните програми в системата на висшето образование, финансирани от републиканския бюджет, както и допълнителни средства в бюджета на МОН за научно-изследователски, творчески и спортни дейности, спешни ремонти и реновиране на учебни зали, лаборатории, библиотеки и др.

Източник: pariteni.bg    
Бюджет 2026 Висше образование Държавни висши училища Заплати Стипендии Финансиране МОН Студентски общежития Издръжка на обучение
Последвайте ни

По темата

Краят на горещото време? Идва рязко захлаждане с дъжд и гръмотевици

Краят на горещото време? Идва рязко захлаждане с дъжд и гръмотевици

Огромен пожар се разгоря край София

Огромен пожар се разгоря край София

31 август: Иконата, която си отиде твърде рано – смъртта на принцеса Даяна

31 август: Иконата, която си отиде твърде рано – смъртта на принцеса Даяна

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
Как да подсигурим добър живот на котка с бъбречна недостатъчност

Как да подсигурим добър живот на котка с бъбречна недостатъчност

dogsandcats.bg
Огромен пожар се разгоря край София
Ексклузивно

Огромен пожар се разгоря край София

Преди 10 часа
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Ексклузивно

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 8 часа
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Ексклузивно

Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 21 часа
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Ексклузивно

Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 9 часа

Виц на деня

– Мило, сега като сме женени, ще започнеш ли да слушаш какво казвам? – Да… но не обещавам, че ще го помня!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Свят Преди 22 минути

Техеран остава непреклонен пред американските санкции, атаките срещу ядрените му обекти или механизма "snapback"

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Любопитно Преди 23 минути

По време на разкопки в Националния парк Хипос археолози се натъкнаха на мозайка на 1600 години с надпис: „Мир на старейшините“

Силна буря удари Кюстендил

Силна буря удари Кюстендил

България Преди 10 часа

Има пожари в землищата на селата Ябълково, Коняво и Горно Уйно

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Свят Преди 10 часа

Причината за бедствието все още не е ясна

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

България Преди 11 часа

Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България

<p>Андрий Парубий е бил в руски списък за ликвидация</p>

Зеленски заяви, че убийството на Парубий е било внимателно планирано

Свят Преди 11 часа

Той координирал действията на украинската армия в Донбас

Израел уби премиера на хутите в Йемен

Израел уби премиера на хутите в Йемен

Свят Преди 13 часа

Други членове на правителството също бяха убити

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

България Преди 14 часа

Според съда има опасност от извършване на ново престъпление.

Голям пожар гори до село Бодрово

Голям пожар гори до село Бодрово

България Преди 14 часа

На място има няколко пожарни автомобила

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Свят Преди 14 часа

Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Мерц: Германия вече е в конфликт с Русия

Свят Преди 15 часа

Мерц: Путин вече не спазва никакви международни споразумения

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Червеният кръст: Евакуацията на Газа би била опасна

Свят Преди 15 часа

Израел продължава да следва плана си да поеме пълен контрол над цялата ивица Газа

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Свят Преди 16 часа

С успеха българите взеха реванш за драматичната загуба от Япония с 2:3 гейма в предварителната група

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

Радев: Доверието в институциите е критично ниско, хората търсят алтернатива

България Преди 16 часа

Държавният глава коментира темите по време на откриването на младежка олимпиада по информатика в Шумен

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Ким Чен-ун се срещна със семейства на загинали в Украйна войници

Свят Преди 16 часа

Предстои Ким да посети Китай, където ще присъства на парад заедно с руския президент Путин

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Автомобил се вряза в тълпа във Франция, има жертва

Свят Преди 17 часа

Инцидентът е станал в град Еврьо в северния френски регион Нормандия

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 31 август, неделя

Edna.bg

Пица с пушена сьомга

Edna.bg

Бойко Величков: Стартът е отвратителен, далеч сме от стандарта

Gong.bg

Наполи постигна драматична победа над Каляри в последната секунда

Gong.bg

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен идва на посещение в България

Nova.bg

Тръмп ще нареди удостоверяване самоличността на всеки, гласуващ на избори в САЩ

Nova.bg