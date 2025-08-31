Скок на заплати за преподаватели и по-високи стипендии за студенти от 2026 г.

В Бюджет 2026 за държавните висши училища (ДВУ) са необходими допълнителни средства за заплати, стипендии и издръжка на обучението по качествени показатели и критерии в размер на 218 млн. лв. (112 млн. евро), от които:

141 млн. лв. (72,1 млн.€) са за заплати;

35 млн. лв. (17,9 млн.€) за издръжка на учебен процес;

42 млн. лв. (21,5 млн.€) за социално-битови дейности на студенти и докторанти.

Тези разчети са в резултат на разговори на ВОН-КНСБ с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и ректори, подписали Колективни трудови договори (с които договаряме работни заплати, правила за структурата им, допълнителни възнаграждения и т.н.), както и Споразумения за подкрепа на предлаганите промени в подзаконова нормативна уредба (ПМС № 162/2001 г. и ПМС № 328/2015 г), които имат за цел да надграждат финансирането на държавните висши училища с допълнителни целеви средства за заплати и стипендии, показва анализ на КНСБ.

От синдиката напомнят, че държавните висши училища не договарят заплати с държавата, защото те се определят по формула, актуализирана ежегодно с ПМС и те са част от Субсидията за издръжка на обучението (предоставена на 70% от МОН и 30% от студ.такси). В СИО делът на заплати е 80%, в т.ч. осигуровки, професионален опит, а 20 % са текущите разходи за учебен процес, ток, парно, вода и др. консумативи. В ЗВО са определени само началната заплата за най-ниската длъжност асистент, както СБРЗ на академичния състав и тези на служителите по чл. 53.

Изчисленията на ВОН-КНСБ за 2026 г. са базирани на МРЗ 1213 лв. или 620,2 €, СБРЗ от 2650 лв./към трето тримесечие на 2025 г./ или 1355€, 140 800 учащи с минимална не по-малко от 180 лв. /92€/ и максимална не по-малко от 300 лв. /153€/ стипендии. Стипендиите на докторантите са 150% от МРЗ или 1820 лв. /931€/.

Политиката по доходи е отразена в ЗВО /чл. 92, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и текстовете се отнасят до:

СБРЗ за Академичен състав в размер на 180% от СБРЗ за страната, което за 2026 г. е 4770 лв., или 2439 € с вкл. годишни 19% осигуровки на работодателя и средно 20% ТСПО;

Начална заплата за асистент като 125% от СБРЗ или не по-малко от 3130 лв. (1600 €);

За служителите, назначени по чл. 53, съответно с висше образование е 100%/СБРЗ, която към момента е 2650лв. или 1355 €, а на тези със средно като 80%/СБРЗ и тя е 2120 лв. или 1084 €.

Определените средства, заложени в програмата за продължаващи ремонти в студентските общежития, за периода 2024-2026 г. са 200 млн. лв.

Необходими са проектни средства по националните програми в системата на висшето образование, финансирани от републиканския бюджет, както и допълнителни средства в бюджета на МОН за научно-изследователски, творчески и спортни дейности, спешни ремонти и реновиране на учебни зали, лаборатории, библиотеки и др.