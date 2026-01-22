Скандал в Сливен: Реферка удари борец, намеси се и майка му

Д ържавното първенство по борба в Сливен се превърна в арена на грозни сцени и физическа саморазправа вместо на спортно майсторство. Финалът в класическия стил (кат. до 72 кг) ескалира в хаос, след като състезателят на ЦСКА Иво Илиев, недоволен от съдийското решение, изрита масата на арбитрите.

Напрежението достигна връхната си точка, когато Илиев бе ударен в лицето от рефера на срещата – Елина Васева (бронзова медалистка от Евро 2010).

В разразилия се сблъсък се включи и майката на бореца, която атакува Васева.

Намесата на охраната предотврати по-сериозни последствия, а Иво Илиев беше незабавно дисквалифициран.

„Нямам коментар. Лично мнение - съдийството беше несправедливо“, каза пред БНТ Сослан Фарниев, треньор на ЦСКА.

„Не очаквах такава реакция на самия състезател. Познавам го доста години. Ретониран борец е. Тази реакция беше недопустима за неговият ранг като състезател“, каза Елина Васева.

„Това е отвратително. Тези хора трябва да нямат нищо общо с нашия спорт. И тези, които парадират - чужденците, ето вижте от къде идват скандалите. Ето такива хора ние ги караме тука. Не, не, господин Ганчев“, каза президентът на БФ Борба Станка Златева.