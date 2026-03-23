България

Системата BG-ALERT е била активирана 89 пъти през 2025 г.

МВР отбелязва, че е необходимо пълноценно оползотворяване на възможностите ѝ

23 март 2026, 16:38
П рез 2025 г. са извършени 89 реални активации на системата BG-ALERT, се посочва в годишния доклад за дейността на Министерството на вътрешните работи, публикуван на сайта на ведомството. 

Най-много са излъчените съобщения във връзка с пожари – 36, тези за обилни валежи от дъжд – 14, а за риск от пожари са излъчени 13 съобщения. За готовност за евакуация на населено място системата е активирана три пъти, както и за реална евакуация. Пет пъти са изпращани съобщения за очаквани интензивни валежи от дъжд и четири пъти за ограничаване на достъпа до населено място.

В доклада се посочва, че през изминалата година оперативните звена на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) са реагирали на 47 111 произшествия, спрямо 48 324 през 2024 г., което е намаление с 2,5%. През периода са възникнали 33 428 пожара, което е 71 на сто от всички произшествия. Отчита се намаление с 5,7% на общия брой пожари в сравнение с 2024 г. Извършени са 13 683 спасителни дейности, като спрямо 2024 г. се отбелязва увеличение с 6,1%.

Пожарите, нанесли преки материални щети, са 7910 или 23,7% от всички регистрирани, като се отчита минимално увеличение с 1% спрямо предишната година. Пожарите без материални щети са 25 518, или със 7,5 на сто по-малко спрямо 2024 г.

През 2025 г., в сравнение с 2024 г., се отчита намаление на броя на загиналите при пожари с 20,6% (100 лица спрямо 126 през 2024 г.). При пострадалите увеличението е със 7% (367 души спрямо 343 за 2024 г.).

Умишлените пожари са 258 (3,3 на сто от всички), като броят им е почти съизмерим спрямо 2024 г. (261). Пожарите с неустановени причини са 1031 (13%), или се отчита намаление спрямо 2024 г. (1061), като това е най-ниският брой през последните пет години.

Общият брой на регистрираните доброволни формирования (ДФ) към общини е 254 с 3597 доброволци и 28 към юридически лица с 354 доброволци. Проведено е първоначално обучение на 1000 доброволци. За подготовка на населението за действия при пожари, бедствия и критични ситуации са проведени 3700 занятия с деца, ученици и студенти, 1171 – със служители от системата на МОН, 704 – със служители в държавната и общинската администрация, 412 – със служители в обекти от критичната инфраструктура, 1952 – със служители в други обекти и 528 – с неработещо население и пенсионери.

Източник: БТА/Константин Костов    
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Три язовира у нас преливат, други девет са почти пълни

България Преди 28 минути

Язовир „Асеновец", „Пчелина" и „Панчарево" са достигнали максималния си капацитет, а от министерството започнаха контролирано изпускане на водоемите „Студена", „Тракиец" и „Ахелой"

България Преди 41 минути

Всичко от днес

От мрежата

