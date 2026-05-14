Шофьорската книжка на Михаил Кашеров е била отнета за четири месеца

Н емската шофьорска книжка на назначения за областен управител на Сливен Михаил Кашеров е била отнета за четири месеца през 2024 г.

Това сочи справка от Федерална Република Германия, изискана от ОД МВР-Сливен и представена по дело в местния Административен съд, във връзка с молбата на Кашеров през ноември 2024 г. да му бъде издадена българска шофьорска книжка, предава NOVA.

Областната дирекция на МВР e отхвърлила искането с аргумента, че "има наложени ограничения над издаденото му от компетентните власти свидетелство за управление на моторно превозно средство, което, въпреки срока на лишаване от 4 месеца, не става валидно и не му дава право да управлява МПС. Отделно от това, към датата на подаване на заявлението молителят не отговарял и на условието за пребиваване за повече от 185 дни на територията на Република България, като лицето има установено обичайно пребиваване в друга страна - членка на ЕС".

Книжката на Кашеров е отнета от немските власти, заради каране на електрическа тротинетка в нетрезво състояние, посочва NOVA, цитирайки документи по делото.

На тази база Пътна полиция е отказала на Кашеров да поднови българския му документ и той е обжалвал в Административен съд.

Кашеров е извадил нова немска шофьорска книжка през 2025 г., което означава, че е имал уседналост, както той пояснява. По данни от ФРГ е трябвало и да предостави медицински и психологически доклад.

Делото в Административен съд, което той също печели би трябвало да послужи като аргумент за подновяването на българската му шофьорска книжка.

Михаил Кашеров бе назначен в сряда (13 май) за областен управител на Сливен.

Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на местна компания.

Днес той отрече шофьорската му книжка да е била отнемана в Германия за каране след употреба на алкохол.

"Твърдението, че съм с "отнета шофьорска книжка" е абсолютно и категорично невярно! Заявявам най-отговорно, че шофьорската ми книжка никога не ми е била отнемана за управление на МПС под въздействие на алкохол или каквито и да е било забранени субстанции в Германия. За да онагледя своето твърдение предоставям и снимка от действащата ми шофьорска книжка издадена във ФРГ, с валидност до 2040 г., спазвайки директивите за уседналост на ЕС, тъй като последните 14 години съм живял на територията на ФРГ", написа Кашеров във Фейсбук.