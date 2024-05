Чехия: Няма проблем Украйна да нанася удари в Русия

Ч ешкият министър на външните работи Ян Липавски каза днес пред репортери, че според страната "няма проблем" Украйна да използва предоставените й от Прага боеприпаси, за да нанася удари на руска територия, предаде ДПА.

✅🚀🇨🇿 The Czech Republic is also not opposed to Ukraine using ammunition and weapons provided by the country to hit targets on the territory of Russia and defend itself from the aggressor, - Minister of Foreign Affairs Jan Lipavsky said. pic.twitter.com/I8CtwtnQg4