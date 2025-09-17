Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

В ече съм отговорил писмено с "не", каза държавният глава Румен Радев в отговор на журналистически въпрос дали ще отговори официално на премиера с отказ да назначи Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС).

Приключих съгласувателната процедура с правителството, допълни Румен Радев.

В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС. В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията.