ПП-ДБ е подала сигнал срещу Пеевски в КПК

Това съобщи в кулоарите на парламента депутатът Божидар Божанов

5 септември 2025, 10:34
П одадохме сигнал в прокуратурата и КПК срещу Пеевски за това как управлява държавата - чрез компромати и папки, с които държи политици със заплаха за повдигане на обвинения. Надали тандемът Славчев и Сарафов ще се задвижи срещу Пеевски, но сме длъжни да действаме институционално. Това съобщи в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов.

"Това е отпор срещу завладяването на институциите. Предлагаме и специална реформа по отношение на СРС. Как се мотивира и извършва подслушването и как се унищожават събраните данни. Внасяме и изменения в Закона за електронната идентификация, така че гражданите да могат да използват е-услуги от телефона си. Така бизнесът и икономиката ще бъдат максимално облекчени. Това е дългосрочен начин за освобождаване на завладяната държава. СРС трябва да се пазят докогато има нужда от тях, ние предлагаме на тези за националната сигурност срокът да се намали от 15 години на 10. Когато приключи едно досъдебно производство няма нужда да бъдат съхранявани. В момента сериозно се злоупотребява със СРС-тата. Предлагаме цялостна реформа на режима. Ще внесем и законови промени, за да не може прокуратурата да си наглася удобни съдии", обобщи Божанов. 

Народният представител Ивайло Мирчев отново засегна темата за визитата на вицепремиера Зафиров в Китай, акцентирайки на факта, че той не е бил в качеството си на турист там. "Това е огромно унижение за Желязков и Борисов, които са големи евроатлантици. Очевидно има тежък разнобой в коалицията и единственото решение е оставка на Зафиров, за да запазят достойнството си. Иначе Фон дер Лайен или някой друг ще трябва да обяснява как ГЕРБ си сътрудничи със Северна Корея", коментира той, цитиран от NOVA.

Мирчев призова за разследване на спряната навигация на самолета на Фон дер Лайен. Той отхвърли предложението на Бойко Борисов за обща президентска кандидатура. 

Борисов и Пеевски са в тандем, те не го отричат. "Ние работа в леглото при Борисов и Пеевски нямаме, ние по друг начин процедираме", коментира Мирчев думите на лидера на Борисов за дясноцентристка кандидатура за президент.

Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

Депутатът от ПП-ДБ осъди побоя над полицейския шеф в Русе и призова за разследване. 

Източник: NOVA    
