България

Powers Summit 2025: „Власт, чувай!”

Въпреки извънредните комисии около бюджета в Народното събрание днес в залата ще „чуват” какви са приоритетите на бизнеса и индустрията всички представители на поканените политически партии

9 декември 2025, 10:54
Powers Summit 2025: „Власт, чувай!”

Powers Summit 2025: „Власт, чувай!” - Годишният диалог между бизнеса и властта в темите сигурност и иновации, енергетика, здравеопазване, образование и конкурентоспособност започва.

Въпреки извънредните комисии около бюджета в Народното събрание днес в залата ще „чуват” какви са приоритетите на бизнеса и индустрията всички представители на поканените политически партии.

Днес (9 декември) точно в 9:00 ч. в София Тех Парк стартира петото издание на Powers Summit – независимата платформа за открит диалог между индустрията, гражданския сектор и властта, позната в медиите като „Българският Давос“.

Тазгодишното издание поставя стратегическия фокус върху Сигурността – на държавата, икономиката, енергетиката, технологиите, обществото и човешкия капитал. През последния месец индустриалните лидери на всички големи организации на бизнеса и индустрията в темите работиха заедно в специални работни групи. Според регламента на Powers Summit те се обединиха около 3 приоритета във всяка тема, които ще бъдат представени днес пред политическите лидери и институциите.

От своя страна политическите представители на парламентарно представените партии и изпълнителната власт във всяка тема, ще кажат какво са „чули” по всеки от изброените приоритети и ще поемат съответните ангажименти от страна на партията или институцията, която представляват.

Какво ще обсъждат лидерите и индустрията на Powers Summit 2025

Отбрана/иновации и киберсигурност

Фокус върху реални, работещи модели за придобиване на отбранителни технологии от ЕС – по примера на Естония, Австрия, Дания и други държави. Индустрията настоява за устойчиво индустриално сътрудничество с българските производители, за да може закупуваната техника да се превърне в боеспособност, както и за инвестиции в цялата верига на човешкия капитал – техници, инженери, програмисти, без които иновациите не са възможни.

Енергетика

Участниците ще обсъждат необходимостта от национален списък с критични суровини, ускоряване на стратегическите проекти, развитие на физическата и търговска свързаност в ЕС и по-голяма прозрачност на пазарните механизми, включително данни от европейските системи Пикасо и Маре и използването на батерии в електроенергийната система.

Здравеопазване

Акцент върху превенцията и ранната диагностика на хронични и социално значими заболявания, справяне с демографските предизвикателства и осигуряване на достъп до лечение. Панелът ще постави и въпросите за кадровия недостиг, инвестициите в професионално образование и необходимостта от устойчив модел на финансиране, съпоставим със средните европейски нива.

Образование и конкурентоспособност като национален приоритет

Очаква се дискусия по ключови теми за икономическото развитие: бъдещето на средствата по JEREMIE след 31 декември 2025 г., реформата в пенсионното осигуряване и въвеждането на мултифондове, както и новите модели за финансиране в образованието. Участниците ще търсят решения за привличане на чуждестранни студенти и подобряване на рейтинговата и регулаторна рамка за висшето образование.

Както и всяка година, всички позиции, дискусии и поети ангажименти се представят публично – пред медиите, пред индустриалните лидери и пред обществото. Екипът на събитието е на разположение за координация с медиите при интерес за интервюта с участниците.

Вижте програмата тук: https://www.powersummit.eu/programa.php

Присъствие на медиите

Организаторите напомнят, че форумът ще представи публично всички позиции и ангажименти, а екипът на Powers Summit е на разположение за предоставяне на медийна акредитация и регистрация.

Последвайте ни
Полицейският отряд

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Не носете тези цветове на Нова година

Не носете тези цветове на Нова година

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Колко бързо могат да тичат кучетата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Свят Преди 15 минути

Папата подчерта необходимостта от диалог по време на среща със Зеленски

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Свят Преди 17 минути

Москва очаква резултатите от обсъждането на мирния план на Вашингтон с украинската страна

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

България Преди 40 минути

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Любопитно Преди 44 минути

Разбери повече

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

България Преди 47 минути

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки

<p>Пейков твърди за &quot;спешни&quot; родителски срещи на 10 декември, министър Вълчев отрича</p>

Манол Пейков твърди за "спешни" родителски срещи на 10 декември, министър Красимир Вълчев отрича

България Преди 51 минути

За 10 декември е насрочен третият протест, организиран от коалиция ПП-ДБ

<p>Тръмп нападна&nbsp;Европа в интервю за Politico</p>

Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Свят Преди 54 минути

Този остър нападателен тон към европейското политическо ръководство представлява най-острата до момента критика на президента към западните демокрации и заплашва с решително разриване на отношенията с държави като Франция и Германия, които вече имат напрегнати връзки с администрацията на Тръмп

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Свят Преди 55 минути

Мириам Матова сподели, че инцидентът се е случил, докато е обсъждала пътуването си в Израел по време на разговор във FaceTime

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Свят Преди 1 час

По време на церемонията Павел призова Бабиш да поддържа силни връзки с ЕС и НАТО

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

България Преди 1 час

Инспекциите ще продължат до 19 декември

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Любопитно Преди 1 час

Специална номинация от Сдружението на испаноговорящите журналисти в България бе присъдена за интервюто с Рамон Перес Маура

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Свят Преди 1 час

От 5 ноември съдът разглежда законността на радикалната митническа политика на Тръмп

<p>&quot;Впечатлена съм от бързата реакция&quot;: Излекуваха 4-месечно&nbsp;бебе от рядка болест</p>

Излекуваха 4-месечно бебе от рядката болест на Кавазаки в столична болница

България Преди 1 час

Болестта на Кавазаки е рядко системно заболяване, спадащо към васкулитните синдроми, което най-често засяга деца под 5-годишна възраст

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Любопитно Преди 1 час

„Окото на провидението“ предхожда илюминатите, съвременната попкултура и дори самите Съединени щати

Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо разкри защо крие лицето си публично

Любопитно Преди 1 час

Актьорът споделя как балансира личното пространство и световната слава - избягва публичното внимание, появявайки се с шапка и очила, и смята, че за дълга кариера е най-добре да се показваш само, когато имаш какво да кажеш или покажеш

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

Радев: Стратегическото партньорство със САЩ създава много възможности за ивестиции

България Преди 1 час

Българският държавен глава се срещна със заместник помощник държавния секретар за Европа и Евразия в Държавния департамент на САЩ Кристофър Смит

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 9 декември, вторник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 8 - 14 декември

Edna.bg

Лудогорец входира жалба срещу съдийството на мача със Славия

Gong.bg

Показаха нов напредък на "Армията" (видео)

Gong.bg

На първо четене: Бюджетната комисия прие план-сметката за 2026 г.

Nova.bg

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София (СНИМКИ)

Nova.bg