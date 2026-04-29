България

Почина бившият министър на просветата проф. д.н. Петър Николов Пецов на 95-годишна възраст

Това съобщи неговият син, музикантът Искрен Пецов

29 април 2026, 10:14
Почина бившият министър на просветата проф. д.н. Петър Николов Пецов на 95-годишна възраст
Н а 95-годишна възраст е починал проф. д.н. Петър Николов Пецов. Новината за смъртта му е съобщена от сина му, музиканта Искрен Пецов, чрез публикация в официалния му профил във Facebook.

По данни от публикацията, Петър Николов Пецов е починал днес в 7:30 часа.

В съобщението той е представен като професор и доктор на науките, психолог, "Герой на социалистическия труд", бивш министър на просветата, директор на издателство "Народна просвета", както и ректор на Югозападния университет "Неофит Рилски". Посочено е още, че е бил баща, дядо и "изключително добър човек".

"Сбогом татко", пише Искрен Пецов в края на публикацията си.

Петър Николов Пецов Кончина 95-годишна възраст Професор Доктор на науките Психолог Министър на просветата Ректор на университет Герой на социалистическия труд Искрен Пецов
