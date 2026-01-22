България

Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

Решението за обучение в електронна среда ще се взима област по област, каза той

22 януари 2026, 12:40
Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците
Източник: БТА

Н е се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците. Заради повишената заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания досега само три области от 28 в страната са взели решение обучението да се извършва в електронна среда от разстояние. Това коментира в Ловеч министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. 

По думите му решението за обучение в електронна среда ще се взима област по област. 

Няма да има национална грипна ваканция

"Ситуацията, както казаха и здравните власти, се развива обичайно спрямо предходните години. Винаги в края на януари имаме пик. Не е малка заболеваемостта, но не е и толкова голяма", каза Вълчев. 

Според него сега са решаващите дни - дали заболеваемостта ще се повишава или ще намалее. 

"По-скоро имаме данни, че е налице вторият вариант в повечето области. Но не изключваме в някои региони да бъдат взети решения за преустановяване на присъствения учебен процес и преминаване на обучение в електронна среда от разстояние", каза Вълчев. 

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони и ремонт на студентски общежития

Министърът на образованието в оставка коментира и решението на Министерския съвет за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието и науката и на общините за изпълнение на националните инвестиционни програми в системата на образованието.

Става въпрос за три национални програми, приети през 2023 г. със Закона за държавния бюджет, чието изпълнение е започнало през 2024 година. Най-значима сред тях е програмата за строителство и ремонт на физкултурни салони и спортни площадки, по която през последните месеци се предоставят най-голям обем средства.

В рамките й се изграждат и ремонтират близо 165 физкултурни салона. Към момента 45 проекта са изцяло завършени, а други 120 са в процес на изпълнение, като няма проект, който да не е започнал. В рамките на същата програма се реализира и модул за изграждане и модернизиране на спортни площадки и игрища в училищните дворове. До момента са изградени 225 нови спортни площадки, а 126 са в процес на изграждане.

"Много се надяваме в бъдеще те да бъдат наградени, защото проблемът с физкултурните салони остава. Преди осем години бяха 600 училища без физкултурни салони, като някои от тях с пригодени класни стаи, но това не са напълно функционални физкултурни салони. По различни програми бяха изградени над 100 физкултурни салона", коментира Вълчев. 

По думите му по сегашната програма още над 120 училища ще имат физкултурни салони, но въпреки това още над 350 учебни заведения няма да имат и това остава голям проблем. 

Според Вълчев много важен е и другият модул на програмата, свързан с изграждането и обновяването на спортни площадки към училищата. 

"Имаме 2300 училища, като сега ще бъдат изградени над 400 спортни площадки по тази програма. Надявам се в бъдеще да има по-благоприятна бюджетна ситуация", заяви Вълчев. 

Той обясни, че другата програма е свързана с висшето образование - за ремонт на студентски общежития. "Близо 30 общежития се ремонтират, като шест вече са открити", отбеляза министърът в оставка.

Той обясни, че третата национална програма е насочена към строителство, пристрояване и надграждане на училища и детски градини с цел преминаване към едносменен режим на обучение и намаляване на недостига на места в предучилищното образование.

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев е на посещение днес в Ловеч.

Източник: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова    
вълчев ученици ваканция грип
Последвайте ни
Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

Вълчев: Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Милиардерката, която постави Виктория Бекъм на колене - коя е Никола Пелц

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Уиткоф: В мирните преговори за Украйна остана само един въпрос, който трябва да се реши

Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели

Крис Нот разкри защо той и Сара Джесика Паркър вече не са приятели

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Renault закрива звеното за електромобили и софтуер Ampere

Renault закрива звеното за електромобили и софтуер Ampere

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 1 ден
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 1 ден
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 1 ден
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

България Преди 16 минути

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Зоуи Кравиц смята Хари Стайлс за нейната „сродна душа“

Любопитно Преди 32 минути

Двамата бяха забелязани за първи път да се целуват и държат за ръце в Лондон и Рим през август 2025 г.

15-годишно момче загина при руска атака в Одеса

15-годишно момче загина при руска атака в Одеса

Свят Преди 50 минути

Дрон е ударил жилищен блок през нощта

<p>Европейският съюз има &quot;сериозни проблеми&quot;</p>

Навроцки: Напрежението около Гренландия не означава, че сме забравили за Украйна

Свят Преди 50 минути

Навроцки подчерта, че Съединените щати са най-важният съюзник на Полша

Рюте в Давос: Европа е в безопасност, но фокусът на НАТО трябва да остане върху Украйна

Рюте в Давос: Европа е в безопасност, но фокусът на НАТО трябва да остане върху Украйна

Свят Преди 1 час

Генералният секретар на НАТО заяви на форума в Давос, че трансатлантическият съюз остава ключов за сигурността, докато войната в Украйна продължава и Русия увеличава натиска

Мъж си поръча по куриер фалшиви 10 000 евро

Мъж си поръча по куриер фалшиви 10 000 евро

България Преди 1 час

„Драконова люлка“ се счупи и рани 14 ученици на панаир в Индия

„Драконова люлка“ се счупи и рани 14 ученици на панаир в Индия

Свят Преди 1 час

Четиринадесет ученици от местно държавно училище са ранени при инцидента

Кола блъсна 16-годишно момче на пешеходна пътека в Шумен

Кола блъсна 16-годишно момче на пешеходна пътека в Шумен

България Преди 1 час

Пострадалият младеж е откаран за преглед в болница, няма опасност за живота му

Трима убити при стрелба в Австралия, извършителят се издирва

Трима убити при стрелба в Австралия, извършителят се издирва

Свят Преди 1 час

Мъж е откаран в болница в тежко, но стабилно състояние

Автобус отнесе спирка в Пловдивско, шофьорът избяга

Автобус отнесе спирка в Пловдивско, шофьорът избяга

България Преди 1 час

Според очевидци автобусът спрял на спирката нормално, но при тръгването я ударил и напуснал мястото на катастрофата

Фил Колинс

Фил Колинс е под 24-часови медицински грижи

Свят Преди 1 час

<p>НАСА разкри ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август</p>

Ще изчезне ли гравитацията на Земята на 12 август? НАСА разкри истината зад конспиративната теория

Любопитно Преди 1 час

Поддръжниците на странната теория вярваха, че през ноември 2024 г. е "изтекъл" таен документ, разкриващ т.нар. "Проект Anchor" на НАСА

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

Челна катастрофа в Бургаско, жена е с опасност за живота

България Преди 1 час

Пътният инцидент е станал между селата Чубра и Лозарево

Барън Тръмп се замеси в екшън драма - спаси приятелка от побой

Барън Тръмп се замеси в екшън драма - спаси приятелка от побой

Свят Преди 1 час

Приятелка на Тръмп заяви пред съда, че той е спасил живота ѝ, след като се е обадил на полицията, когато видял по FaceTime как бившият ѝ приятел я напада

Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ

Ще видим ли някога срамния танц на Виктория Бекъм от сватбата на сина ѝ

Свят Преди 2 часа

Бруклин Бекъм проговори за „унизителния“ танц с Виктория, разплакал булката му! Скрит запис крие „неуместни“ моменти, които семейството иска да унищожи. Защо синът на Дейвид Бекъм отказа да се помири и обвини майка си в саботаж?

Снимката е илюстративна

Скандал в Сливен: Реферка удари борец, намеси се и майка му

България Преди 2 часа

В разразилия се сблъсък се включи и майката на бореца, която атакува Васева

Всичко от днес

От мрежата

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg
1

Суша и бури - новото нормално в климата

sinoptik.bg
1

Зимата временно отстъпва

sinoptik.bg

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

Edna.bg

Крис Нот проговори: Сара Джесика Паркър ме нарани – това повлия на всичко

Edna.bg

Шок: 33-годишен колумбийски национал има дъщеря на 21

Gong.bg

Президентът на Азербайджан се нахвърли върху съдийството на мача с Айнтрахт

Gong.bg

Промените в Изборния кодекс влязоха извънредно в Народното събрание

Nova.bg

„Като две капки вода” идва със Сезона-Слънце

Nova.bg