България

Европа трябва да говори в един глас по отношение на войната в Близкия изток, заяви премиерът Андрей Гюров пред "Евронюз"

20 март 2026, 12:06
Източник: БТА

П ремиерът на Република България Андрей Гюров даде в Брюксел интервю за телевизия "Евронюз", в което коментира позицията на Европа по отношение на конфликта в Близкия изток.

Гюров е в Брюксел за среща на върха на Европейския съюз.

Доста сме обезпокоени в момента просто защото не знаем какъв ще бъде крайният резултат от тази ситуации, заяви Гюров по отношение на конфликта в Близкия изток. Европа трябва да говори с един глас и да се опита да се добере до масата за преговори и да види какво може да бъде направено за деескалацията на този конфликт и как това ще се отрази на веригите за доставки, енергията и цените, изтъкна българският министър-председател.

В отговор на въпрос на интервюиращата го журналистка за това какво може да направи Европа за решаването на конфликта, за недоволството на американския президент Доналд Тръмп по отношение на съюзниците на САЩ от НАТО заради нежеланието им да участват във военната операция срещу Иран и дали смята, че Европа ще предприеме действия за Ормузкия проток, Гюров каза, че понастоящем не вижда директно ангажиране на Европейския съюз в Ормузкия проток. Същевременно, той подчерта, че Европа и Америка са отколешни съюзници и че Европа винаги е до своите съюзници и партньори. Премиерът заяви, че според него правилният път е завръщане на масата за преговори и обсъждане между партньорите как може да бъде сложен край на войната в Близкия изток.

В отговор на въпрос дали смята, че има дипломатическо решение на конфликта в Близкия изток, с оглед на позицията на САЩ и Израел, че иранският режим е терористичен, Гюров каза, че едно нещо е ясно - че на иранската балистична програма и на програмата му за ядрено обогатяване трябва да бъде сложен край. Премиерът изтъкна, че има различни начини за постигането на тази цел и че понякога различни дипломатически подходи работят добре.

В отговор на въпрос дали смята, че е било добра идея България да се присъединява към инициирания от Доналд Тръмп Съвет за мир, Гюров заяви, че този договор не е ратифициран от българския парламент и че е бил подписан под условие, че по-късно ще бъде ратифициран и все още не е внесен в парламента. Така че не сме се присъединили към Съвета за мир, каза Гюров. Това, което всъщност искахме да покажем, е, че България подкрепя плана за мир в Газа. Така че това, което се отнася до Газа и Съвета за мир, България подкрепя тази част. Но не мисля, че другият договор въобще ще бъде ратифициран. Премиерът каза още, че би било преувеличение да се каже, че присъединяването към Съвета за мир е българска позиция. Всъщност не става дума за въпрос на международната политика и дори за въпрос на местната политика, каза Гюров. Всъщност е личен въпрос за един олигарх, който е санкциониран по силата на Закона "Магнитски", и цялото подписване на този договор всъщност е свързано с това той да бъде премахнат от санкционния списък, заяви премиерът. Не мисля, че ще сработи, каза още Гюров. Това, което е изненадващо, за съжаление, е влиянието, което този олигарх има върху някои доста важни партии в българския парламент, посочи министър-председателят.

На Гюров бе зададен и въпрос за това как може да се води дипломация от Европа с президент като Доналд Тръмп, който предприема военна операция, без да информира съюзниците си и чиято дипломация някои определят като непредсказуема. Това, което е важно в тази ситуация, е да бъдат съхранени партньорства, които вече много готини работят от двете страни на Атлантическия океан. Същевременно, изтъкна Гюров, е важно да бъде проявявана гъвкавост за постигането на целите. Освен това Гюров определи критиките на Тръмп по отношение на Европа като стрес тест за Европейския съюз. Българският премиер каза, че ЕС трябва да е по-силен и да си стои на краката.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Андрей Гюров Близък изток Европейски съюз Дипломация Преговори Доналд Тръмп България Ормузки проток Иран Мирен план
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

