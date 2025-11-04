България

Отвориха Дунав мост за леки коли

Близо 200 автомобила преминаха за по-малко от час

4 ноември 2025, 22:15
Отвориха Дунав мост за леки коли
Източник: БГНЕС

Д унав мост при Русе – Гюргево е отворен за преминаване на леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той бе на моста при пускане на движението за колите точно в 20.30 часа тази вечер, което е половин час по-рано от предвиденото и проследи дейностите на терен.

Близо 200 автомобила преминаха през граничния преход от България към Румъния за под час, отчете Драганов.

Възстановиха движението по "Дунав мост", образува се километрична опашка

„За по-малко от 50 минути от Агенция „Митници“ бяха обработени точно 182 автомобила“, обясни областният управител.

Всички шест трасета на изход от страната в посока Румъния, на които водачите на леки автомобили могат да заплатят таксата за преминаване през съоръжението, са отворени, така че да няма забавяне при преминаване през съоръжението. Към момента от българска страна почти няма изчакващи автомобили да преминат границата. Поради струпването на повече леки автомобили на румънска територия, първо се пускат колите от северната ни съседка насам. От институциите са в готовност да се справят и при увеличаване на трафика. 

Колкото до тежкотоварния трафик, камионите се предвижда да бъдат пуснати през Дунав мост утре сутринта в 09.00 часа. За тях също всички 4 трасета на изход от България ще бъдат отворени. Властите са в готовност да съдействат и за сортиране на трафика. При намаляване броя на преминаващите леки автомобили към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна, по предложение на Агенция „Митници“ ще се пусне и допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси.

Опашки и дълго чакане: Oгромна колона от автомобили на „Дунав мост” от румънска страна

Такава мярка беше приложена и снощи, за да се даде възможност на повече камиони да напуснат страната. Към момента по паркингите в Русе има около 200 камиона.  Същевременно 10 екипа на Областната дирекция на МВР и на Регионална дирекция „Гранична полиция“ продължават да са на терен и регулират движението, така че да не се стигне до блокиране на ключови пътища в Русенско. Също така камионите над 3.5 тона предстои да се спират в района между гара Бяла и град Бяла, като е въведен режим за тяхното поетапно пропускане към Русе.

Тежкотоварният трафик в момента се спира и на други определени за целта места в региона, а също и в съседните области – Велико Търново, Стара Загора, Ямбол и Хасково. Движението към Русе се регулира и по пътищата, идващи от Варна, Шумен и Силистра.

Източник: БГНЕС    
Дунав мост Русе Трафик Леки автомобили Румъния
Последвайте ни
Купувачът на

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Рьопке: Русия контролира 85 процента от Покровск

Рьопке: Русия контролира 85 процента от Покровск

Голяма авария остави Асеновград без вода

Голяма авария остави Асеновград без вода

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

Новият DS №4 дебютира у нас, цените му стартират от 73 600 лв.

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 14 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 16 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 15 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 16 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бомбена заплаха блокира летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон

Бомбена заплаха блокира летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон

Свят Преди 1 час

Всички излитащи полети от летището във Вашингтон са били забавени

Христо Грозев разкри още един вероятен руски шпионин

Христо Грозев разкри още един вероятен руски шпионин

Свят Преди 2 часа

Агент се е сприятелил с един от главните инженери на компания в Австрия

Рая Назарян: Ще работим интензивно за плавен и успешен преход към еврото

Рая Назарян: Ще работим интензивно за плавен и успешен преход към еврото

България Преди 5 часа

Председателят на Народното събрание се срещна с еврокомисар Валдис Домбровскис

Съветът ЕС одобри над 1,8 млрд. евро за Украйна

Съветът ЕС одобри над 1,8 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 5 часа

Финансирането има за цел преди всичко да подкрепи макрофинансовата стабилност на Украйна

Пешеходец загина, ударен от линейка в Симеоновград

Пешеходец загина, ударен от линейка в Симеоновград

България Преди 5 часа

Образувано е досъдебно производство

,

Капитанска елиминация в новия епизод на “Игри на волята”

Любопитно Преди 5 часа

Томи и Лапунов излизат в решаващ лидерски дуел

Желязков: Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика

Желязков: Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика

България Преди 5 часа

Желязков изтъкна, че Германия е водещ търговски и икономически партньор

Шери Шепърд получи звезда на Алеята на славата

Шери Шепърд получи звезда на Алеята на славата

Любопитно Преди 5 часа

Шепърд, бивша водеща на The View и също така водеща на собственото си токшоу SHERRI, беше почетена в Холивуд с 2827-ата звезда на световноизвестната Алея на славата

Влаков сблъсък в Индия, има загинали и много ранени

Влаков сблъсък в Индия, има загинали и много ранени

Свят Преди 6 часа

Железопътните власти съобщиха, че всички налични ресурси са мобилизирани на мястото на инцидента

<p>МААЕ работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на атомните централи</p>

Гроси: МААЕ работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на атомните централи

Свят Преди 6 часа

МААЕ работи като посредник между Украйна и Русия по отношение на атомните централи, съобщи Рафаел Гроси

Зеленски призова Орбан: Не блокирайте Украйна за ЕС

Зеленски призова Орбан: Не блокирайте Украйна за ЕС

Свят Преди 6 часа

Украинският президент добави, че би желал страната му да се присъедини към ЕС преди 2030 г.

Откриха удушен човек във Варна

Откриха удушен човек във Варна

България Преди 6 часа

Предполагаемият убиец има 15 криминални регистрации и е лежал в затвора

Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Антиислямски активист благодари на Мъск, след като бе оправдан по обвинение в тероризъм

Свят Преди 6 часа

Робинсън благодари на милиардера, който, според него, е финансирал защитата му

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Разкриха причината за смъртта на Дик Чейни

Свят Преди 6 часа

През целия си живот Чейни се е борил със сериозни здравословни проблеми, включително пет инфаркта

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

Любопитно Преди 6 часа

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

Ново развитие по делото за жестокото убийство в Гоце Делчев

България Преди 6 часа

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
1

Мечките в Белица заспиват зимен сън

sinoptik.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Категоричен Арсенал надви с лекота Славия Прага

Gong.bg

Левски с трудна победа в Шампионска лига

Gong.bg

Голяма авария остави Асеновград без вода

Nova.bg

Летището в Брюксел е затворено след съобщение за дрон в района

Nova.bg