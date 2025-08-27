Отцепиха района около Халите в София заради изоставена раница

П олицията отцепи за около час пространството около сградата на бившите централни хали в София.
Причината беше раница, оставена в района, предаде БНР.
Проверка е установила, че раницата е празна. В момента трафикът в района е нормализиран.
