Гръцкият външен министър с остро послание към Турция

О стро послание към Анкара отправи днес гръцкият министър на външните работи Никос Дендиас след срещата си с българския външен министър Екатерина Захариева в Атина, съобщи телевизия Скай.

"Гърция няма да приеме свършен факт по отношение на суверенитета и суверенните си права. Желанието ми беше да представя напълно ясно гръцката позиция по този въпрос пред г-жа Захариева, както и пред останалите си събеседници", е заявил Дендиас.

"Говорихме за продължаващите турски нарушения в региона, в Егейско море и в Източното Средиземноморие. За поведението на Турция, което нарушава международното право и резолюциите на Съвета за сигурност навсякъде в нашия район. Спрямо Кипър, Сирия и Ирак", е казал още гръцкия външен министър.

От своя страна Захариева е изразила пълната солидарност на България към Гърция и Кипър, като е подчертала, че ескалацията на напрежението в югоизточната част на Средиземно море крие рискове за целия ЕС, съобщава телевизия Скай.

Българският външен министър е на посещение в Атина. По-рано гръцката агенция АНА-МПА.съобщи, че Захариева е разговаряла с президента на Гърция Катерина Сакеларопулу, с премиера Кириакос Мицотакис и с външния министър Никос Дендиас.

I met with #Bulgaria DPM&FM @EzaharievaMFA @GreeceMFA. A visit highlighting strong bilateral ties & excellent level of cooperation as 🇬🇷🇧🇬 celebrate 140 years of diplomatic relations. pic.twitter.com/2lXrMWyhK5