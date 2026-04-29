Омбудсманът пита защо държавата системно бави заплатите на личните асистенти

О мбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до Агенцията за социално подпомагане след поредни сигнали за забавени възнаграждения на лични асистенти в цялата страна.

Хората се оплакват от системно забавяне на възнагражденията, въпреки че по Закона за личната помощ парите трябва да се изплащат до 20-о число на месеца. Посочват и липсата на яснота къде се бавят средствата – между АСП и общините, което им създава сериозни затруднения за посрещане дори на елементарни нужди от всекидневието, съобщават от институцията на Омбудсмана.

От друга страна забавянето застрашава и грижата за хората с увреждания и ги поставя в реален риск.

От сигналите става ясно и че някои от личните асистенти имат задължения към кредитни институции, които трудно правят компромиси при необходимост от заплащане след определения падеж. Натрупват се допълнителни задължения под формата на наказателни такси и лихви, които впоследствие следва да погасяват.

В тази връзка омбудсманът настоява за спешни мерки за навременно изплащане, по-добра координация между институциите и ясен механизъм за информиране на гражданите при забавяне.

„Смятам, че е необходимо при установяване на системни проблеми да се предприемат действия за тяхното трайно преодоляване, включително чрез предложения за нормативни или организационни промени“, допълва Велислава Делчева.