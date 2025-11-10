България

Обвиняемият за бруталното убийство в Карлово остава в ареста

Обвиняемият може да обжалва мярката пред Апелативния съд в Пловдив

10 ноември 2025, 16:38
Обвиняемият за бруталното убийство в Карлово остава в ареста
Източник: БТА

О кръжният съд в Пловдив постанови мярка "задържане под стража" спрямо Ибрям Осман, обвинен в умишлено убийство на жп гарата в Карлово. На 7 ноември Осман и други трима мъже пребили 50-годишния Стефан Асенов, като по време на побоя обвиняемият го е намушкал смъртоносно в бедрото.

Осман е от село Розино и работи като кантонер в Национална компания "Железопътна инфраструктура" в с. Долно Камарци. В залата и пред журналисти прокурор Борис Мендев разказа, че синовете на извършителя на убийството и жертвата са се скарали във влака. Семейството на Асенов пътувало за Бургас, като тръгнали от затвора във Враца, където синът на жертвата излежавал присъда за убийство и бил пуснат в отпуск. След спречкването семейството слязло на гарата в Карлово, където, след като обиколил няколко населени места, Осман ги причакал с още трима свои роднини. 

Жестоко убийство в Карлово: Четирима мъже пребиха мъж с патериците му, намушкаха го с нож

Четиримата мъже нанесли побой на Асенов, който е с ампутиран крак и с патерици. След като го повалили на земята и го удряли с патериците, Осман извадил нож и го намушкал в бедрото на десния му крак, засягайки жизненоважна артерия. В тази ситуация кръвта изтича мигновено под формата на фонтан и смъртоносният изход, независимо от оказването на медицинска помощ, е неминуем, каза прокурорът. Той посочи, че след инцидента Осман сам се е обадил на телефон 112, избягал е от местопрестъплението, но после се е предал в Районното полицейско управление в Карлово, като е предал и ножа.

Уцелването на артерията е малшанс, каза защитникът на Осман адвокат Стоимен Гърбев и подчерта, че тепърва ще се доказва умисъл. По думите му, подзащитният му няма намерение да се укрие и да саботира разследването и е жертва на една ситуация. Според него "няма нищо от Агата Кристи тук, касае се за банално убийство, от битов характер по хулигански подбуди". 

Ужас в Карлово - мъж пребит с патерици и фатално намушкан с нож

"До една минута се обадих. Съжалявам, не беше умишлено, беше да го уплаша, но ръката няма мярка", каза пред съда Осман и поиска домашен арест. 

Обвиняемият може да обжалва мярката пред Апелативния съд в Пловдив.

Източник: БТА, Ирина Шопова    
Убийство Карлово Ибрям Осман ЖП гара
Последвайте ни
Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват за СО и районните кметове

Предложение: Част от приходите от синя и зелена зона да отиват за СО и районните кметове

"Лукойл" обяви форсмажорно положение в Ирак

Забелязахте ли тайнственото момиче в черна сватбена рокля по улиците на София?

Забелязахте ли тайнственото момиче в черна сватбена рокля по улиците на София?

Психология на злото: Как д-р Менгеле избяга в Южна Америка

Психология на злото: Как д-р Менгеле избяга в Южна Америка

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

Повишени данъци и осигуровки: Откъде ще дойдат парите за 600 хил. работещи

pariteni.bg
10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 18 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 20 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 18 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 18 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Оперираха момче, след като погълнало 100 магнита и те заседнали в червата му

Любопитно Преди 10 минути

След четири дни силна болка момчето е хоспитализирано

ООН: Светът трябва да действа незабавно, ужасни зверства в Судан

ООН: Светът трябва да действа незабавно, ужасни зверства в Судан

Свят Преди 39 минути

Страните да не чакат, докато ситуацията бъде обявена за „геноцид”

Потребителската кошница е поскъпнала с 2 лева за седмица

Потребителската кошница е поскъпнала с 2 лева за седмица

Пари Преди 1 час

Портокалите носят между 1 - 1,50 лева покачване на цените в кошницата

Кола прегази куче в София

Кола прегази куче в София

България Преди 2 часа

Случаят предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи

Никола Саркози

Никола Саркози излиза от затвора

Свят Преди 2 часа

На 21 октомври Саркози беше изпратен в известния парижки затвор La Santé, където според съобщения е бил подиграван от други затворници, а адвокатите му веднага подадоха молба за освобождаването му

Тийнейджър намушка 16-годишно момче в Ракитово

Тийнейджър намушка 16-годишно момче в Ракитово

България Преди 2 часа

Момчето е настанено в болницата във Велинград

<p>Оправдаха полицаите, ескортирали&nbsp;Димитър Любенов след фаталната катастрофа</p>

Оправдаха полицаите, ескортирали Димитър Любенов след фаталната катастрофа на Околовръстното

България Преди 2 часа

Решението на съда не е окончателно

65-годишен мъж блъснат от кола на неосветена пешеходна пътека в Ловеч

65-годишен мъж блъснат от кола на неосветена пешеходна пътека в Ловеч

България Преди 2 часа

Пробите за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

Кафето не вреди на сърцето - ново проучване изненадва лекарите

Кафето не вреди на сърцето - ново проучване изненадва лекарите

Любопитно Преди 2 часа

„Няма стандартна препоръка за предсърдното мъждене и кофеина“, каза д-р Грегъри Маркус, кардиолог и професор по медицина в Калифорнийския университет в Сан Франциск

<p>Богомил Николов от Асоциация &quot;Активни потребители&quot;&nbsp;със съвети за Черния петък</p>

Експерт със съвети за Черния петък: Планирайте умно, за да спечелите от намаленията

Пари Преди 3 часа

Големите намаления често крият уловки, предупреждава Богомил Николов

<p>&quot;Тигрите са гладни&quot;: Ужасът в Сибир</p>

"Тигрите са гладни": Най-голямата голяма котка в света ужасява Сибир

Свят Преди 3 часа

Африканската чума сред дивите свине доведе до скок в смъртоносните атаки от тигри

Западна Гърция под вода: Стена се срути върху автомобил в Корфу

Западна Гърция под вода: Стена се срути върху автомобил в Корфу

Свят Преди 3 часа

Властите призовават да се избягват пътувания

Шокиращи хотелски тайни: Камериерка разкри тайните за почистване на „мръсни“ стаи

Шокиращи хотелски тайни: Камериерка разкри тайните за почистване на „мръсни“ стаи

Любопитно Преди 3 часа

Когато се настанявате в хотел, очаквате ли стаята ви да е идеално чиста?

Тръбопровод аварира отново под Варненското езеро

Тръбопровод аварира отново под Варненското езеро

България Преди 3 часа

Установено е, че е разместена връзка между две части на временния тръбопровод

<p>Песков: Това е дълбока заблуда, предвид ситуацията на фронта</p>

Кремъл иска войната в Украйна да приключи, но мирният процес е в застой

Свят Преди 3 часа

Пред журналисти Песков повтори позицията на Москва, че войната ще свърши едва когато Русия постигне целите си

<p>Мъж е намерен в безпомощно състояние в Казанлък, в дома му откриха боеприпаси</p>

Възрастен мъж е намерен в безпомощно състояние в Казанлък, в дома му откриха боеприпаси

България Преди 3 часа

Той е прегледан от медицински екип и е настанен в болнично заведение

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Елън Помпео на 56: 4 любопитни факти за актрисата

Edna.bg

„Да водиш с мостове, не със стени“ — Анет Юелунд за женското лидерство в глобалния свят

Edna.bg

НА ЖИВО: Дунав Русе срещу Фратрия в битка за върха в Mr Bit Втора лига, състави

Gong.bg

Лоши новини обявиха от Реал Мадрид

Gong.bg

От "Моята новина": Кола прегази жена в Бургас, влачи я в продължение на няколко метра

Nova.bg

Никола Саркози излиза от затвора

Nova.bg