Обвинените младежи за убийството на мъж във Варна остават в ареста

С ъдът остави в ареста младежите, обвинените за убийството на мъж във Варна. В съдебната зала стана ясно, че има и други нападения над бездомни хора, извършени от същите лица, съобщи NOVA.

Установено е, че младежите са извършили подобно деяние и срещу друг човек два дни преди убийството. Магистратите от Окръжния съд във Варна са категорични, че има риск от извършване на повторно престъпление и затова постановиха най-тежката мярка - „задържане под стража”. Решението подлежи на обжалване.

Обвинените са непълнолетно момче на 15 години и младежи на 18 и 23 г.

Убийстовото на 46-годишния мъж от квартал „Владиславово" в морската столица стана рано сутринта на 13 април. Той беше открит с прободни рани в областта на бедрата и седалището. Мъжът е водил скитнически начин на живот. Мотивите за нападението към момента не са известни.