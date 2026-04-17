България

Обвинените младежи за убийството на мъж във Варна остават в ареста

Жертвата е 46-годишен мъж, който водел скитнически начин на живот

17 април 2026, 15:03
Източник: iStock

С ъдът остави в ареста младежите, обвинените за убийството на мъж във Варна. В съдебната зала стана ясно, че има и други нападения над бездомни хора, извършени от същите лица, съобщи NOVA.

Установено е, че младежите са извършили подобно деяние и срещу друг човек два дни преди убийството. Магистратите от Окръжния съд във Варна са категорични, че има риск от извършване на повторно престъпление и затова постановиха най-тежката мярка - „задържане под стража”.  Решението подлежи на обжалване. 

Обвинените са непълнолетно момче на 15 години и младежи на 18 и 23 г.

Убийстовото на 46-годишния мъж от квартал „Владиславово" в морската столица стана рано сутринта на 13 април. Той беше открит с прободни рани в областта на бедрата и седалището. Мъжът е водил скитнически начин на живот. Мотивите за нападението към момента не са известни.

Източник: NOVA    
Убийство Варна Задържане под стража Младежи Бездомни хора Нападения Окръжен съд Повторно престъпление Непълнолетен Прободни рани
