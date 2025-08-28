Нова „Здравна библиотека“ в електронното пациентско досие

В електронното пациентско досие има нов модул – „Здравна библиотека“, който е достъпен в Националната здравноинформационна система и мобилното приложение „еЗдраве“. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването (МЗ).

В модула е публикувана проверена информация, предоставена от МЗ, от партньорски институции и експерти в различни области. В момента библиотеката включва над 70 публикации на различни теми – първи грижи за бебето, заболявания и ваксини, здравословно хранене, рискове от тютюнопушене и алкохол, безопасност на децата на пътя, затлъстяване и физическа активност. Съдържанието в здравната библиотека ще се обогатява и допълва непрекъснато с актуална и полезна информация. Модулът „Здравна библиотека“ е разработен от „Информационно обслужване“ АД и се намира в секция „Здраве“ на електронното досие.

Това е поредната нова функционалност в приложението „еЗдраве“. В същата секция е и модулът „Дългосрочна грижа“, който предоставя персонализирана информация. Там всеки потребител може да види на какви прегледи и изследвания има право според пола и възрастта си, посочват от МЗ.

Основната информация за всеки, ползващ приложението, се намира в секция „Досие“, където са достъпни данни за прегледите, които са му извършени, издадените му направления, резултати от изследвания, изписани рецепти, поставени ваксини, хоспитализации и др. През личното им електронно досие родителите получават достъп и до досието на своите деца под 18-годишна възраст.

За да могат възможно най-много хора да се възползват от функционалностите на електронното досие, от МЗ и регионалните здравни инспекции организираха лятна кампания под мотото „С един клик – ти контролираш системата“. До края на септември мобилни екипи в цялата страна ще съдействат на гражданите да получат достъп до своето електронно пациентско досие през мобилен телефон. Актуалният график на пунктовете е публикуван на сайта на МЗ.

Достъпът до електронното пациентско досие стана възможен и без електронен подпис от септември миналата година. Тогава се осигури и възможността за електронно известяване на пациентите за профилактичните прегледи, които им се полагат по пол и възраст. Сдвояването на мобилните телефони с приложението е безплатно.