България

Не прибирайте чадърите! Лятото си взима почивка с жълт код за бури и градушки

Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28° и 33°, в София - около 28°

2 юли 2026, 06:30
Не прибирайте чадърите! Лятото си взима почивка с жълт код за бури и градушки
Източник: iStock

В четвъртък ще има слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Остават условията за градушки. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е слаб до умерен и с него ще прониква относително хладен въздух. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 28° и 33°, в София - около 28°.

НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за цялата страна. Има условия за гръмотевични бури, локални временно интензивни валежи и градушки.

  • Планините

Над планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

  • Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

  • Петък и събота

През следващите дни ще продължи да се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, на повече места в петък, а в събота ще са главно в Централна и Източна България. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. Има и условия за градушки. Вятърът ще е от северозапад и температурите ще се понижат още; максималните в събота ще са между 25° и 30°.

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Не прибирайте чадърите! Лятото си взима почивка с жълт код за бури и градушки

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