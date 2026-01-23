Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

П рез нощта облачността над по-голямата част от страната ще е значителна и на отделни места в Източна България все още ще има слаби валежи от дъжд. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне и в равнините и котловините ще се образува мъгла. Минималните температури ще бъдат между -5° и 0°, в София – около -1°. Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, слабо ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното.

В петък преди обяд на много места в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, която след обяд ще се разсее, но над Северна и Източна България ще се задържи почти през целия ден. Слаби превалявания от дъжд ще има в крайните югоизточни райони. Ще бъде тихо, в Североизточна България със слаб северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от около нулата в районите с трайна мъгла до 8°-10° в Югозападна България, в София – около 9°.

В планините ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има преди обяд, главно над Витоша и Стара планина, където на отделни места ще прехвърчи сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около -1°.

По Черноморието ще е облачно, по южното крайбрежие със слаби превалявания. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-7°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 49 мин. и залязва в 17 ч. и 28 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 39 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 2 мин. и залязва в 22 ч. и 28 мин. Фаза на Луната: три дни преди първа четвърт.

И през почивните дни вятърът ще е слаб, от южната четвърт. В много райони в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Само на отделни места са възможни слаби валежи, в събота в крайните западни планински райони, в неделя – в южната част на Родопите. Временно подобрение на видимостта и разкъсване на облачността ще има в часовете около обяд.

Затоплянето ще продължи и в неделя минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между -3° и 2°, а максималните – между 6° и 11°, в югоизточните райони до 13°-14°, но в северозападните, където мъглите и облачността ще се задържат почти през целия ден ще остават близки до нулата.