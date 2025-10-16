България

МВнР привика посланика на Словакия след посещението на Петер Пелегрини в Скопие

От ведомството напомнят на партньорите в Братислава, че напредъкът по пътя към ЕС зависи единствено от собствените заслуги в процеса на изпълнение на установените критерии и постигнати договорености

16 октомври 2025, 08:53
Източник: БТА

П осланикът на Словакия Васил Гривна е бил извикан на среща в Министерството на външните работи (МВнР) по повод официални изявления на президента Петер Пелегрини по време на негово посещение в Република Северна Македония и направените неприемливи оценки по отношение на процеса на европейска интеграция на тази страна, съобщиха от ведомството.

Генералният директор по европейските въпроси Йордан Първанов изрази дълбокото недоумение на българската страна от заявените от президента Пелегрини позиции, с които на практика се оспорва валидността на Европейския консенсус от юли 2022 г., приет от всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС), включително Словакия, посочват от министерството. 

„Силно разочаровани сме, че именно страна партньор си позволява да насърчава контрапродуктивната реторика на правителството в Република Северна Македония, което упорито търси виновник за липсата на напредък в процеса на европейската си интеграция. Подобна позиция не е в интерес нито на стратегическата визия на ЕС за региона, нито на гражданите на тази страна кандидат“, каза още Първанов.

От МВнР напомнят на партньорите в Братислава, че напредъкът по пътя към ЕС зависи единствено от собствените заслуги в процеса на изпълнение на установените критерии и постигнати договорености.

На 14 октомври, по време на посещението си в Република Северна Македония словашкият президент обяви, че Словакия е голям поддръжник на интеграцията на Северна Македония в ЕС, а с тази интеграция не трябва да се злоупотребява.

"Притеснявам се, че присъединяването няма да се основава на техническата подготвеност, а на някакви геополитически игри и че в ЕС ще има държави, които ще играят политически игри, с цел да попречат на разширяването. И вярвам, че ако направят това, то ще бъде огромна политическа грешка, за която ще съжаляват... Не мога да приема двойни стандарти и затова критикувам ЕС“, каза Пелегрини.

„Разбирам, че изминахте нелесен път към ЕС, знам колко трудно беше да се реши въпросът с името. Малко ще критикувам, като кажа, че постоянно се появяват нови условия и искрено смятам, че ЕС прави голяма грешка, защото ЕС не може да изгуби тази динамика (на разширяването)... Вашата страна е част от процеса от 20 години и трябваше да вземе трудни решения. И въпреки това все още няма отговор на въпроса кога вашата държава ще се присъедини към ЕС. ЕС поема рискове с този процес. Ние, като Словакия, сме на ваша страна и ви подкрепяме по всички възможни начини, защото вярваме, че бъдещето на ЕС е в разширяването, а част от това е сигурността, особено на този регион”, заяви още държавният глава на Словения на съвместната пресконференция с президента на Северна Македония Гордана Силяновска. 

Източник: БТА/Йоана Димитрова    
