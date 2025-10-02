Мними полицаи измамиха две възрастни жени във Видин, загубата е над 9000 лева

Д ве възрастни жени от Видин станаха жертва на телефонна измама. На 30 септември, в поредица телефонни разговори, те били заблудни, че оказват помощ на МВР при полицейска операция за залавяне на телефонни измамници.

Спазвайки дадените „указания“, към 15.30 часа пред хотел в града, 82-годишна жена предала на непозната, представила се за полицай, сумата от 8000 лева. При втория случай - късно вечерта, пред входа на жилищния блок, в който живее, 86-годишна жена дала на непознато лице плик с 1220 лева, предаде NOVA.

Работата по разследването на измамите продължава, съобщават от полицията в областния град.

Криминалистите апелират към гражданите да бъдат бдителни и напомнят, че служителите на реда не искат парични средства, за да изпълняват служебните си задължения. Не се доверявайте на получено телефонно обаждане с искане на пари. Незабавно прекъснете разговора. Запазете спокойствие, говорете с близките си, обадете се в полицията или посетете най-близкото районно управление на МВР, съветват от полицията.