Мила Роберт представя „Повода си ти“ – песен, родена между Ню Йорк и Велики Преслав

М ила Роберт представя най-новия си сингъл „Повода си ти“, изваден от албума SRCE <3, който излезе през лятото на 2025 г. Песента е вдъхновена от силно личен момент и носи духа на спонтанността, благодарността и човешката свързаност – теми, които преминават през целия проект.

Идеята за песента се ражда в Ню Йорк, след особено емоционален концерт на Мила в клуб „Механа“. „Вечерта беше магическа – половината хора бяха българи, които милееха за вкъщи, а другата половина – случайно попаднали хора от цял свят, погълнати от балканските ритми и експресивната ни култура“, спомня си тя.

Сред еуфорията едно момиче извиква: „Миилааа, ПОВОДА СИ ТИ!“ – момент, който отключва творческия процес.

Източник: Мила Роберт

„Казах ѝ ‘уоу, ще напиша такава песен, мерси’. Написах ‘Повода си ти’ почти насън. Бяхме в домашното студио във Велики Преслав, животът ми се разпадаше пред очите, бях с алергия и бях изпила хапче, което ме приспиваше и беше по-силно от моята воля. Лежах на пода с микрофон в ръка, гаджето ми създаваше песента и в просъница изпях ‘днеска черпя повода си ти’“, разказва Мила.

Във видеото участват 50 души, въпреки че желаещите са били над 200. Всички участници е трябвало да научат специално създаденото за клипа „ПОВОДА СИ ТИ“ хоро и се справят блестящо. Мила отново си партнира с танцьора Кристиан Йорданов, а El Padre и Benjie - двамата създатели на песента, също участват във видеото. Атмосферата е вдъхновена от носталгията към ранните години на българската демокрация – един своеобразен офис празник, в който основният фокус е радостта от общността, а не от алкохола.

„Не случайно всички гости във видеото пият само вода. Достатъчно алкохол се излива в музикални клипове – не той прави забавата, а това, че сме заедно“, казва Мила Роберт

„‘Повода си ти’ е песен за връзката с Бог, благата на живота, за милостинята и за любовта, която носим един към друг. Имаме поводи да празнуваме, дори да ни боли, дори светът да се разпада пред очите ни – това, че сме живи и сме тук, може би е смисълът. Да чувстваме и да ни има, да практикуваме радост.” – е заключението на Мила.