Ивелин Михайлов: Военен завод "Терем – Хан Крум" има потенциал, но искат да го фалират

По думите му войната е сблъсък на техника и е важно тя да има къде да се ремонтира

5 септември 2025, 11:40
Ивелин Михайлов: Военен завод "Терем – Хан Крум" има потенциал, но искат да го фалират
В оенен завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище има огромен потенциал, но най-вероятно искат да го фалират и окрадат. Това каза пред журналисти в парламента лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов.  

„Преди са работили 5000 души. Невероятно мощности има. Има пълен завършен цикъл за ремонт, преработка и модернизация на военна техника – танкова, тежка и лека бронирана техника. В едно предприятие най-трудното нещо е да намериш и стиковаш голям брой хора, които, заедно със семействата си, да се пренесат на дадено място и да започнат да развиват дадена дейност. От 5000 души, благодарение на това управление, са останали 100, които сега искат да ги назначат на половин работен ден“, каза Михайлов. 

Пеевски: МО незабавно да изплати заплатите на протестиращите от "Терем-Хан Крум"

„В същото време Бойко Борисов говори навсякъде по медиите, че ще теглим 1 млрд. дълг, за да правим завод за барут, което е страшно замърсяващо производство. Собственост на чужда фирма ще бъдат 51%, което означава печалбите отново да ходят извън България и няма да има развойни центрове“, посочи още той. 

По думите му войната е сблъсък на техника и е важно тя да има къде да се ремонтира. Според него страната ни пропуска ползи, като не ремонтира украинска техника, а тя се ремонтира в страни като Полша и Германия. 

„Бойко Борисов и Делян Пеевски извършиха преврат на последните избори. Ние видяхме, че те са изолирани от световната политика. За да могат те да си изперат имиджа, това, което правят, е да продават националния интерес, като правят полезни за чужди компании и правителства сделки“, смята още Михайлов. 

