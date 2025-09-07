България

Лято през септември – до 33 градуса в неделя

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

7 септември 2025, 06:42
Източник: iStock/Guliver Images

П рез нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо.

В неделя

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е североизточен, предимно слаб, в Източна България – до умерен. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София – около 30 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна – близко до средното за месеца.

В планините

ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра – около 14 градуса.

По Черноморието

ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26-27 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 58 мин. и залязва в 19 ч. и 51 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 53 мин. Луната в София залязва в 6 ч. и 17 мин. и изгрява в 19 ч. и 47 мин. Фаза на Луната: пълнолуние.

През първите дни от новата седмица

ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в Източна България до умерен. Температурите ще са без съществена промяна.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
