Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

Л инейка се обърна на едно от ключовите кръстовища в София – при бул. „Христо Ботев“ и бул. „Сливница“. Движението в района е блокирано.

Предстои да се изясни причината за катастрофата. От СДВР съобщиха за NOVA, че друга кола я е предизвикала, като шофьорът е избягал.

При инцидента няма пострадали. На място са пристигнали екипи на полицията и още една линейка.

От ЦСМП съобщиха, че катастрофиралият автомобил е на Кръвния център и транспортирал кръв към „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда".

Малко по-късно кръвта е откарана, за да не се възпрепятстват дейностите в лечебното заведение.