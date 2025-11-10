България

Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри

Пешеходката е настанена в болница с фрактури на черепа в лицевата и тилната част и с опасност за живота

10 ноември 2025, 19:27
Кола прегази жена в Бургас, влачи я метри
К амера засне как шофьор блъска възрастна жена на улица в Бургас, съобщава NOVA.

Колата се движи назад, удря пострадалата и я влачи в продължение на няколко метра. Случаят е от 6 ноември. Инцидентът, според часовника на камерата, е станал минути преди 14 ч.

Кола блъсна пешеходка в Бургас, шофьорът е избягал

На видеокадрите се вижда още как шофьорът спира, отваря предната врата, поглежда назад, докато покрай него, в обратната посока, минава друга кола. След това автомобилът продължава движението си, а после обръща и се връща.

Кола връхлетя върху възрастна жена на тротоар в Бургас

От заснетото видео, с което NOVA разполага, но не публикува поради етични норми, става ясно, че на мястото на инцидента е пристигнала и полиция. Оттам съобщиха, че блъснатата жена е на 78 години, а водачът на колата - на 50. Пешеходката е настанена в болница с фрактури на черепа в лицевата и тилната част и с опасност за живота.

