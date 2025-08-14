България

Какво ще бъде времето в четвъртък

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

14 август 2025, 06:29
Какво ще бъде времето в четвъртък
Източник: iStock/Guliver Images

П рез нощта ще бъде ясно, а

  • в четвъртък

над по-голямата част от страната – слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. В повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София – около 31 градуса. Атмосферното налягане е и ще остане по-високо от средното за месеца.

  • В планините

преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра – около 19 градуса.

  • По Черноморието

ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа по-често умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 32 мин. и залязва в 20 ч. и 30 мин. Продължителност на деня: 13 ч. и 58 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 23 мин. и изгрява в 22 ч. и 52 мин. Фаза на Луната: два дни преди последна четвърт.

  • През следващите два дни

в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и в петък на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса.

Източник: НИМХ    
времето прогноза
Какво ще бъде времето в четвъртък

Какво ще бъде времето в четвъртък

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 11 часа
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 8 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 8 часа
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 8 часа

