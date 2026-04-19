Ивелин Михайлов гласува с хартиена бюлетина

Л идерът на "Величие" Ивелин Михайлов гласува в село Неофит Рилски, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

"Рано гласувах, защото тръгвам за Кърджали, където ще помогна, до колкото мога да се даде кураж на хората, които са във феодална зависимост, ако може да спрем купувачите на гласове. Вече го правим - вчера имаме няколко акции - задържане на хора", каза Михайлов.

Михайлов гласува с хартиена бюлетина.

"Аз съм завършил промишлена електроника в средното си образование, знам, че всяка машина по принцип може да се контролира, дали е така или не, в тази секция хартиените бюлетини няма да се манипулират така че спокойно гласувах на хартия", добави той.