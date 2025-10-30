ИТ секторът вдига наемите в София

П рез третото тримесечие на 2025 г. наемната активност на офис пазара в София продължи да се покачва. Брутната наета площ достигна 61 000 кв.м, с 8% повече спрямо миналата година. IT компаниите, начело с гиганта SAP, бяха най-дейни и към тях се отнасят близо 57% от всички наети площи. Това показват данните на консултантската компания за бизнес имоти Cushman &Wakefield | Forton, съобщи pariteni.bg.



Активни в периода бяха също фирми от сектори като административни и спомагателни дейности (вкл. аутсорсинг), промишленост и професионални услуги. Заедно, те са договорили около 15,000 кв. м. или 25% от наетата площ. Останалите 11 000 кв. м. или 18% са взети от търговци на едро и дребно, финанси и други индустрии.

От гледна точка на разположението, най-търсени през тримесечието бяха офис пространствата по главните пътни артерии. Около 40 000 кв.м или 66% от наетата площ е в сгради по булевардите Цариградско шосе, Черни Връх, Никола Вапцаров, България и Тодор Александров. Периферните райони (околовръстен път, бул. Ал. Малинов и летището) заемат второ място с 13 600 кв.м, следвани от широкия център и централната административна зона с общо 7 140 кв.м.. Ако сделките се разгледат по вид, то подновените договори съставляват 48% от общата площ, следвани от новите договори с 29%, разширения с 13% и предварителните договори с 10%.



Опасенията на инвеститорите от насищане на пазара удържат строителната дейност. През тримесечието не бяха въведени в експлоатация нови офис проекти. Без промяна останаха и площите в процес на изграждане– малко над 200 000 кв.м. Очаква се строителството на немалка част от този обем да бъде завършено до началото на 2027 г.



В края на месец септември офис пространството от клас А и Б в София възлиза на 2 327 000 кв.м. Свободната площ е близо 290 000 кв.м. или 12.4% от общия обем. Най-малко свободно пространство - 14 000 кв.м, е отчетено в централната административна зона, където незаетите площи са под 6%. Най-много са свободните офиси по протежението на главните пътни артерии - 148 000 кв.м (13,1%), а в периферните райони свободните площи са 106 000 кв. м (14,2%).

„Пазарните условия през изминалото тримесечие бяха благоприятни за наемателите. Имаше много възможности за избор на свободно офис пространство във всички райони на града, с изключение на централната административна зона. Това, както и очакването за въвеждане в експлоатация на още нови офис площи в недалечно бъдеще, задържа средните наемни нива в диапазона 14-18 евро/кв.м. за пространство клас А и 9-12 евро/кв.м. за пространство клас Б. Дори наемите на първокачествени площи в центъра на столицата останаха непроменени на 20 евро/кв.м,“ коментира Йоанна Димитрова, мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield | Forton.

Независимо от пазарните условия, офис сградите останаха във фокуса на инвеститорите през третото тримесечие. Bulgaria Office Center, обект с 5500 кв.м офис площи, беше придобит от „Борика“ АД за 11,5 млн. евро. Сделката, която се осъществи с консултантските услуги на Cushman & Wakefield | Forton, има за цел да консолидира работната сила на водещият оператор на платежна и картова инфраструктура у нас.



От началото на годината поне шест офис сгради с обща брутна отдаваема площ от 50 000 кв.м. са сменили собствениците си. Стойността на тези инвестиции, основно с местен капитал, възлиза на 150 млн. евро. През следващите месеци пазарът може да бъде свидетел на нови сделки, тъй като интересът на инвеститорите остава висок.