България

Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"

Според информацията, школата се е помещавала в сградата на читалището незаконно в продължение на десет години

6 ноември 2025, 10:54
Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"
Източник: БТА

Частната театрална школа на министъра на културата Мариан Бачев, която се е помещавала в Народно читалище "Николай Хайтов" в район "Изгрев", е получила предизвестие за напускане. Това съобщи кметът на района Д-р Делян Георгиев чрез публикация в официалната си Facebook страница.

Според информацията, школата се е помещавала в сградата на читалището незаконно в продължение на десет години, като е заплащала "мизерно символичен и обиден за хората наем".

В публикацията се посочва, че по случая тече следствие и че скандалът е предизвикал сериозно обществено напрежение сред гражданите и в културно-образователните среди. Обществото води активна дискусия за морала, правата и нормите на поведение, като се коментира и обективността на правораздавателната система.

До произнасянето на съда и при спазване на презумпцията за невинност, театралната школа, чиито преподавател е замесен в публичен скандал, няма място на територията на района, заявява Георгиев.

След приключване на съдебните процедури, настоятелството на Народно читалище "Николай Хайтов" ще трябва да реши дали ще продължи взаимоотношенията си с театралната школа. Кметът изразява надежда, че при това решение ще бъдат отчетени "негативният тренд на общественото мнение, моралната страна на въпроса и интересите на децата".

В края на изявлението си Георгиев подчертава, че висшите политици трябва да дават пример с поведението си, а не да "упорстват и да защитават користните си финансови придобивки".

Припомняме, че след арестите, свързани с принуда, аморално и отвратително поведение на публичните личности Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов, районната администрация на “Изгрев" започна незабавна проверка на дейността на “Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936" в ж.к."Изток".

Мариан Бачев Театрална школа Незаконно ползване Читалище Николай Хайтов Делян Георгиев Културен скандал Обществено напрежение Район Изгрев
Последвайте ни

По темата

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които "вече не я харесват‘’

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Alieno тества свръхзвуковия Sentiero (видео)

Alieno тества свръхзвуковия Sentiero (видео)

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 6 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 4 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 5 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 4 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Анджелина Джоли посети деца в Украйна, облечена в бронежилетка

Анджелина Джоли посети деца в Украйна, облечена в бронежилетка

Любопитно Преди 3 минути

Според местни медии, тя е посетила родилно отделение, детска болница и е играла с децата в помещение, пълно с играчки

Британският министър на отбраната: Тръмп може да доведе Путин на масата за преговори

Британският министър на отбраната: Тръмп може да доведе Путин на масата за преговори

Свят Преди 8 минути

Джон Хийли твърди, че бившият американски президент има потенциала да убеди Москва да започне мирни разговори за Украйна

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

България Преди 41 минути

„Освен пари в жилищата намерихме и дрехи, които са направени така, че да наподобяват полицейски"

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

Любопитно Преди 42 минути

Звездата от „Здрач“ произнесе страстна реч на женски обяд в Лос Анджелис, организиран от организацията, стояща зад наградите „Оскар“

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

България Преди 45 минути

Пробите ѝ за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

България Преди 50 минути

Това означава, че кризата, която вече е факт в „Люлин“ и „Красно село“, може да се прехвърли и към източните части на града

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Награда от Путин за германски диригент предизвика политическа буря в Берлин

Свят Преди 1 час

Германският пианист и диригент Юстус Франц е подложен на остри критики за това, че прие орден лично от Владимир Путин

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

България Преди 1 час

Притеснени сме от липсата на диалог, отбеляза председателят на ПГ на "БСП – Обединена левица"

Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

Любопитно Преди 1 час

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Нарушителят е арестуван

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

България Преди 1 час

Това каза тя след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Свят Преди 1 час

С четирите последни смъртни случая броят на починалите в Disney World от откриването му през 1971 г. вече е 69

„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

Любопитно Преди 2 часа

Принц Уилям се е ангажирал с мисията за 10 години, като церемонията в Рио бележи средата на това десетилетие

Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Дженър отпразнува юбилея си с гореща почивка и още по-горещи снимки

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Свят Преди 2 часа

Неочакваният възход на Мамдани, от мюсюлманин имигрант до кмет на Ню Йорк — предизвика глобален отзвук, прехвърляйки далеч отвъд пределите на градската политика.

Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

След принц Андрю – и Хари под заплаха да бъде лишен от титлата си

Edna.bg

БФС с официална позиция за футболното хулиганство

Gong.bg

Голям успех за капитана на "лъвовете" в Полша

Gong.bg

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Nova.bg

Разбиха група, превозвала с униформи на полицаи и граничари мигранти към Сърбия (ВИДЕО)

Nova.bg