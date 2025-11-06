Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"

Частната театрална школа на министъра на културата Мариан Бачев, която се е помещавала в Народно читалище "Николай Хайтов" в район "Изгрев", е получила предизвестие за напускане. Това съобщи кметът на района Д-р Делян Георгиев чрез публикация в официалната си Facebook страница.

Според информацията, школата се е помещавала в сградата на читалището незаконно в продължение на десет години, като е заплащала "мизерно символичен и обиден за хората наем".

В публикацията се посочва, че по случая тече следствие и че скандалът е предизвикал сериозно обществено напрежение сред гражданите и в културно-образователните среди. Обществото води активна дискусия за морала, правата и нормите на поведение, като се коментира и обективността на правораздавателната система.

До произнасянето на съда и при спазване на презумпцията за невинност, театралната школа, чиито преподавател е замесен в публичен скандал, няма място на територията на района, заявява Георгиев.

След приключване на съдебните процедури, настоятелството на Народно читалище "Николай Хайтов" ще трябва да реши дали ще продължи взаимоотношенията си с театралната школа. Кметът изразява надежда, че при това решение ще бъдат отчетени "негативният тренд на общественото мнение, моралната страна на въпроса и интересите на децата".

В края на изявлението си Георгиев подчертава, че висшите политици трябва да дават пример с поведението си, а не да "упорстват и да защитават користните си финансови придобивки".

Припомняме, че след арестите, свързани с принуда, аморално и отвратително поведение на публичните личности Станимир Хасърджиев и актьорът Росен Белов, районната администрация на “Изгрев" започна незабавна проверка на дейността на “Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", чиято дейност се осъществява в сградата на Народно читалище “Николай Хайтов - 1936" в ж.к."Изток".