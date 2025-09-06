Голям пожар край Сопот (СНИМКИ)

Г олям пожар избухна в района на град Сопот. Шест екипа на пожарната от Карлово, Пловдив и Хисаря са на мястото на инцидента и работят по овладяването на стихията.

По първоначална информация огънят е тръгнал от запалени сухи треви. Силният вятър в района обаче е допринесъл за бързото разрастване на пожара, който е обхванал широка площ, включваща дървета, храсти, стърнища и лозови масиви.

Източник: БГНЕС

Към момента няма данни за застрашени хора или населени места. В близост до огнището се намира Пречиствателната станция за отпадъчни води на Община Сопот, но според властите пряка опасност за съоръжението няма.

Източник: БГНЕС

Екипите на Пожарна безопасност и защита на населението продължават работата по локализирането на пожара, като усилията им са съсредоточени в ограничаване на периметъра на разпространение на огъня. Причините за възникването на инцидента тепърва ще се изясняват.