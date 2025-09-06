България

Голям пожар край Сопот (СНИМКИ)

Шест екипа на пожарната от Карлово, Пловдив и Хисаря са на мястото на инцидента и работят по овладяването на стихията

6 септември 2025, 17:19
Голям пожар край Сопот (СНИМКИ)
Източник: БГНЕС

Г олям пожар избухна в района на град Сопот. Шест екипа на пожарната от Карлово, Пловдив и Хисаря са на мястото на инцидента и работят по овладяването на стихията.

По първоначална информация огънят е тръгнал от запалени сухи треви. Силният вятър в района обаче е допринесъл за бързото разрастване на пожара, който е обхванал широка площ, включваща дървета, храсти, стърнища и лозови масиви.

Източник: БГНЕС

Към момента няма данни за застрашени хора или населени места. В близост до огнището се намира Пречиствателната станция за отпадъчни води на Община Сопот, но според властите пряка опасност за съоръжението няма.

Източник: БГНЕС

Екипите на Пожарна безопасност и защита на населението продължават работата по локализирането на пожара, като усилията им са съсредоточени в ограничаване на периметъра на разпространение на огъня. Причините за възникването на инцидента тепърва ще се изясняват.

Източник: БГНЕС    
Пожар Сопот Пожарникари Сухи треви Силен вятър Разпространение на огъня Овладяване на стихията
Последвайте ни
Постоянен арест за четиримата биячи на директора на полицията в Русе

Постоянен арест за четиримата биячи на директора на полицията в Русе

Необичайният живот на най-ниския мъж в историята

Необичайният живот на най-ниския мъж в историята

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Хиляди се сбогуваха с Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Българка e държана в плен и малтретирана месеци наред в Солун

Българка e държана в плен и малтретирана месеци наред в Солун

Защо българските пенсии не успяват да спасят възрастните от бедност

Защо българските пенсии не успяват да спасят възрастните от бедност

pariteni.bg
Бонусът от $1 трилион за Мъск изисква световно господство

Бонусът от $1 трилион за Мъск изисква световно господство

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 1 ден
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 1 ден
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 1 ден
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 1 ден

Виц на деня

- Извинете, някъде в това село продават ли ракия? - Църквата ей там виждате ли? - Да! - Освен в нея, навсякъде.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какви са здравните ни права и медицинска помощ при пътуване в чужбина

Какви са здравните ни права и медицинска помощ при пътуване в чужбина

Любопитно Преди 1 час

Как да получим здравна карта при пътуване в друга страна и какво покрива тя

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

Патриарх Даниил: Съединението е ярък пример, че предците ни са изпитвали болка от разединението

България Преди 1 час

По думите му, днешното общество е не само разделено, но и примирено

<p>Спасиха парапланерист от скали край Габрово</p>

Спасиха парапланерист от скали край Габрово

България Преди 4 часа

Човекът е ударил главата си

Паметникът на ген. Владимир Вазов в София

Откриха паметник на ген. Владимир Вазов в София

България Преди 4 часа

Паметникът се намира на бул. „Владимир Вазов“, на ъгъла с ул. „Панайот Хитов“

Система от концлагери: Как Русия изтезава на конвейер

Система от концлагери: Как Русия изтезава на конвейер

Свят Преди 5 часа

Хиляди или дори десетки хиляди мирни украински жители са държани незаконно от Русия в затвори и специални лагери

<p>Тежък трафик към Гърция в първия от трите почивни дни</p>

Тежък трафик към Гърция в първия от трите почивни дни

България Преди 5 часа

Хиляди пътуващи образуваха тапи по пътя за ГКПП „Кулата“

Наистина ли една ябълка на ден е полезна за здравето?

Наистина ли една ябълка на ден е полезна за здравето?

Любопитно Преди 5 часа

Ябълките съдържат и различни полифеноли, включително антоцианини

Сара Фъргюсън

Отмъщението на стилиста: Най-големите кралски модни гафове

Любопитно Преди 5 часа

​Членовете на кралските семейства имат достъп до най-добрите дрехи и аксесоари, но за съжаление парите не могат винаги да купят добър вкус

Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски с контрапредложение: Владимир Путин може да дойде в Киев

Свят Преди 6 часа

В момента седем страни са готови да бъдат домакини на среща между Зеленски и Путин, но определено не в Москва, казва външният министър на Украйна

<p>И дете на 6 г. е било свидетел на бруталния побой над шефа на МВР-Русе</p>

И дете на 6 г. е било свидетел на бруталния побой над шефа на МВР-Русе

България Преди 6 часа

Прокуратурата иска постоянен арест на 4-мата обвинени

<p>От неделя: Нови правила за движение по пътищата</p>

Новите правила за движение по пътищата влизат в сила от неделя

България Преди 6 часа

Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.

<p>Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението</p>

Катастрофа на пътя София-Перник затруднява движението

България Преди 7 часа

По първоначални данни има пострадали

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заплаши САЩ с „въоръжена борба“

Свят Преди 7 часа

Доналд Тръмп заяви, че САЩ не говори за смяна на режима във Венецуела

<p>Рила продължава да гори! Борбата с огъня не спира вече десети ден</p>

Рила продължава да гори! Борбата с огъня не спира вече десети ден

България Преди 8 часа

Огънят продължава да превзема нови територии

Владимир Путин

Владимир Путин: Споразумение за край на войната в Украйна е „практически невъзможно“

Свят Преди 9 часа

Въпреки това, руският президент заяви, че е готов за срещи „на най-високо ниво“

<p>Честит празник! Какво казаха политиците за Съединението</p>

Честит празник! Какво казаха политиците за Съединението

България Преди 10 часа

Поздравленията на хората с власт в България по повод 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия

Всичко от днес

От мрежата

8 причини, поради които котките атакуват опашките си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Мила, кой те излъга, че заслужаваш нещо по-добро?

Edna.bg

ТЕСТ: Избери си есенна напитка и виж накъде ще тръгне животът ти

Edna.bg

НА ЖИВО: Англия - Андора, съставите

Gong.bg

Капитан Недялков преди Грузия: Отборният дух е нашата сила

Gong.bg

Съдът определи мерките на обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

Nova.bg

Тагарев: Китай се позиционира като лидер на антидемократичния свят

Nova.bg