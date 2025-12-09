Георг Георгиев: България е първата в ЕС със стратегически диалог със САЩ при Тръмп

"България е първата държава членка на Европейския съюз, с която Съединените щати провеждат стратегически диалог под ръководството на настоящата администрация на президента Доналд Тръмп". Това посочи министърът на външните работи Георг Георгиев в приветствието си към заместник помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит по време на третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се състои в сградата на Министерския съвет.

По думите на Георгиев, това е доказателство както за стратегическия характер на двустранните отношения, така и за високата степен на доверие и близост между двете страни. Министърът припомни, че през януари 2020 г., когато е установен настоящият формат, България и САЩ са поели важен ангажимент за разширяване на стратегическото партньорство и засилване на сътрудничеството в ключови области с цел насърчаване на мира, стабилността и благоденствието на Балканите и в Европа.

Той подчерта, че постигнатите през последните пет години резултати ясно показват потенциала и възможностите на двустранните отношения.

„Днес България и Америка са по-близки от всякога като приятели, партньори и съюзници“, отбеляза министърът на външните работи.

В изказването си той посочи, че енергийното сътрудничество е важен елемент от стратегическото партньорство, допринасящо за диверсификацията и повишаването на енергийната сигурност в региона и Европа. България е силно ангажирана да работи със САЩ за съвместните проекти в областта на ядрената енергетика за граждански цели, включително развитието на реакторите АР1000. Министърът подчерта, че страната ни има амбицията да бъде пионер във внедряването на напреднали технологии, които биха донесли значителна добавена стойност чрез сътрудничество между български и американски компании.

Той посочи и укрепването на отбранителните способности като друго ключово постижение в рамките на стратегическото партньорство. Придобиването на изтребителите F-16 Block 70 и бронираните машини Stryker е определено като важен етап, демонстриращ дългосрочната ангажираност на САЩ към модернизацията на българските въоръжени сили и укрепването на общата сигурност.

Министър Георгиев отбеляза, че началото на стратегическия диалог е било поставено в различна международна среда, а днес двете страни са изправени пред широк спектър от нови предизвикателства. Той изрази увереност, че задълбоченият опит и познаването на региона от страна на американската делегация ще допринесат за ефективни дискусии в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Според него, благодарение на лидерството на президента Тръмп, съществува реална възможност за постигане на справедлив и траен мир, който да гарантира сигурността на Украйна.

Външният министър подчерта значението на съвместните усилия за укрепване на стабилността в Черноморския регион, включително чрез засилване на присъствието на НАТО. Той посочи, че силните двустранни отношения между България и САЩ изпращат ясно послание за значимостта на стратегическото партньорство за гарантиране на мира и сигурността.

Министърът приветства и ангажимента на САЩ към стабилността на Западните Балкани, както и визията на президента Тръмп за мир в Близкия изток. Той отбеляза трайния български ангажимент за укрепване на граничната сигурност, борбата срещу организираната престъпност и тероризма.

Присъединяването към Програмата за безвизово пътуване на САЩ остава дългосрочен приоритет за страната, Георгиев изрази благодарност за подкрепата на американската администрация и добрата съвместна работа с посолството на САЩ в София.

Той подчерта, че засилването на двустранната търговия и привличането на американски инвестиции в ключови сектори, както и сътрудничеството в областта на иновациите, изкуствения интелект, научноизследователската дейност и космическите технологии, са стратегически приоритети за България.

„Нашата отговорност е да превърнем възможностите в реалност чрез последователни усилия и силна ангажираност“, заяви външният министър, като пожела успех на третата сесия на Стратегическия диалог и изрази надежда за нови цели, които двете правителства да постигат съвместно.