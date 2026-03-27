Двама мъже отиват на съд за смъртта на девет души при пожара в дом за възрастни в Рояк

Д вама мъже отиват на съд за смъртта на девет души при пожар в дом за възрастни в Рояк. Окръжна прокуратура – Варна внесе в съда обвинителен акт срещу двама мъже, обвинени за причиняване на смъртта на девет души при пожар в дом за възрастни хора в село Рояк, възникнал през ноември 2021 г.

Обвиняеми са 66-годишният К.Р., собственик и управител на строителната фирма, извършила реконструкцията на сградата, и 58-годишният С.Г., управител на фирмата, осъществявала строителен надзор. Според прокуратурата, в условията на независимо съпричиняване, двамата са причинили смъртта на деветимата обитатели на дома поради немарливо изпълнение на дейности, представляващи източник на повишена опасност.

Сградата първоначално е била предназначена за къща за гости, след което е преустроена в дом за възрастни хора. След изготвяне на инвестиционен проект през 2019 г. е издадено разрешение за строеж. Същата година са сключени договори със строителната фирма на К.Р. и с фирмата, извършваща надзор, представлявана от С.Г.

Строителните дейности са започнали през май 2019 г. и са приключили през юли същата година с издаването на Акт 15. В този период К.Р. е отговарял за строителството, а С.Г. – за строителния надзор.

Според обвинението при изпълнението на проекта са допуснати отклонения от заложените изисквания, включително използване на материали с по-ниско качество и неотговарящи на изискванията за пожароустойчивост, както и несъответствия в електрическата инсталация и част от конструкцията. Контролът от страна на надзора не е предотвратил тези нарушения.

Сградата е въведена в експлоатация на 1 август 2019 г. и започва да функционира като дом за възрастни хора.

Пожарът избухва на 22 ноември 2021 г. малко преди 18:00 ч. На място е подаден сигнал на телефон 112 в 17:58 ч., след като е установено силно задимяване на третия етаж. Евакуацията започва незабавно, а пожарът се разраства бързо. Екипи на пожарната пристигат в 18:15 ч. и започват гасене и спасяване на хора.

Въпреки усилията на служителите, пожарникарите и доброволци, девет души загиват. Според съдебно-медицинските експертизи причината за смъртта е натравяне с въглероден диоксид, довело до остра дихателна недостатъчност.

Пожаро-техническите експертизи установяват, че огънят е възникнал вследствие на късо съединение, причинено от високо преходно съпротивление, като първоначално е засегната електрическа изолация, а впоследствие пламъците са обхванали дървена конструкция и други запалими материали. Експертизите сочат и несъответствия между изпълнението на сградата и одобрения инвестиционен проект, включително използване на неподходящи материали.

Делото предстои да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд. При доказване на вина двамата обвиняеми могат да получат наказание „лишаване от свобода“ от три до десет години.