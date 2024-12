Тийнейджър почина, а друг е в критично състояние след падане от мотоциклет

Е дин тийнейджър е починал, а друг е в критично състояние, след като двамата са паднали от мотоциклет. Това съобщи Sky News.

17-годишно момче е обявено за мъртво на мястото на катастрофата в Уудчърч, Уирал.

Emergency services are currently in #Woodchurch following a fatal collision this evening after two males fell off a motorbike. A 17-year-old was pronounced dead at the scene and an 18-year-old is in a critical condition. More here: https://t.co/2d8bZNY2V5 pic.twitter.com/oJPlKeSmuN