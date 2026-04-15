Делото срещу Петьо Еврото за документна измама продължава на 21 май

На днешното заседание беше изслушано вещото лице Сашо Николов

15 април 2026, 11:13
Източник: БТА

В Софийския градски съд се проведе поредно заседание по делото срещу Петьо Петров, известен като Еврото, който е обвинен в документна измама в особено големи размери.

Според обвинението, в периода от октомври 2019 г. до март 2020 г., чрез използване на неистински документи Петров е придобил значително имущество без правно основание. Сред посочените активи са колекция от 147 монети на стойност над 100 хил. лева, златно кюлче с тегло 1 килограм и висока проба, както и сума от 550 хил. евро. По данни на прокуратурата те са собственост на Явор Златанов и негови близки.

Тръгна делото срещу Петьо Петров-Еврото

На днешното заседание беше изслушано вещото лице Сашо Николов, който посочи, че част от златните монети не са били оценени поради липса на достатъчна информация за тяхното тегло. По думите му всяка от тях е с различна маса, което затруднява изготвянето на точна оценка.

Следващото заседание по делото е насрочено за 21 май от 10:00 часа.

Източник: БГНЕС    
Петьо Петров Пепи Еврото съд дело
