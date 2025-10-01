България се топи: НСИ отчете ускорен спад на населението през 2024

Б ългария продължава да се топи, а демографската криза се задълбочава. Към 31 декември 2024 г. населението на страната е едва 6 437 360 души, сочат данните от новата публикация на Националния статистически институт (НСИ) "Население и демографски процеси 2024". Най-притеснителното е, че темпът на намаление се е ускорил значително през последната година.

В сравнение с 2023 г., населението на България е намаляло с 8121 души, което представлява спад от 0.13%.

За сравнение, през предходния период – от края на 2022 г. до края на 2023 г. – спадът е бил едва 2229 души, или 0.03%. Това означава, че годишната загуба на население се е увеличила близо четири пъти.

Статистиката показва и продължаващ дисбаланс между половете.

Мъжете са 3 095 140 (48.1%), докато жените са 3 342 220 (51.9%). На 1000 мъже се падат 1080 жени, като мъжкото население преобладава само във възрастите до 55 години. С увеличаването на възрастта, делът на жените нараства.

През 2024 г. живородените деца в страната са били 53 428, а броят на починалите е достигнал 100 736 души, което подчертава отрицателния естествен прираст. Децата до 15 години са 901 843, съставляващи 14% от общото население.

Разпределението между градове и села остава концентрирано в полза на градските райони,

където живеят 4 744 111 души (73.7%). В селата обитават 1 693 249 души (26.3%). Регионалните различия са драстични – област Видин е най-малка по население с 70 542 души, докато област София (столица) е най-голяма с 1 295 931 души.

Новите данни на НСИ подсилват необходимостта от спешни и ефективни мерки за справяне с демографската криза, която заплашва дългосрочното развитие на страната. Ускоряващият се спад на населението е сигнал за тревога, който изисква незабавно внимание от страна на обществото и управляващите.