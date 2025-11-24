България

БАБХ е с нов директор - д-р Калина Милушева

Калина Милушева е назначена на поста, след като на 2 ноември внезапно почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински

24 ноември 2025, 10:56
Д-р Калина Милушева   
Източник: БТА

С ъс заповед на министър-председателя Росен Желязков на длъжността изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е назначена д-р Калина Милушева, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

От 2024 г. до момента Милушева е директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград. Тя има дългогодишен професионален опит в системата на БАБХ, започвайки през 2011 г. като инспектор в отдел "Контрол на храните" на Областната дирекция по безопасност на храните - Благоевград, а от 2015 г. ръководи отдела в качеството си на началник.

Милушева притежава две магистърски степени - по ветеринарна медицина и по санитарна микробиология и безопасност на храните, завършени в Тракийски университет – Стара Загора.

Калина Милушева е назначена на поста, след като на 2 ноември внезапно почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински. "Д-р Патарински беше отдаден на мисията за развитие и укрепване на системата за контрол на храните в България. Той беше човек на дълга и професионализма – уважаван от колегите си и обичан от всички, с които работеше. Неговата отдаденост и човечност ще останат пример за всички, които имаха привилегията да го познават", заявиха тогава от Министерството на земеделието и храните, изказвайки своите съболезнования.

Източник: БТА    
Калина Милушева БАБХ изпълнителен директор безопасност на храните назначение Росен Желязков Светлозар Патарински министерски съвет контрол на храните ветеринарна медицина
