Внезапно почина директорът на БАБХ Светлозар Патарински

П очина директорът на БАБХ Светлозар Патарински.

"С тъга и дълбоко прискърбие Министерството на земеделието и храните съобщава, че внезапно ни напусна д-р Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните", съобщават тъжната вест от министерството.

Д-р Патарински бе отдаден на мисията за развитие и укрепване на системата за контрол на храните в България.

Той беше човек на дълга и професионализма – уважаван от колегите си и обичан от всички, с които работеше.

Неговата отдаденост и човечност ще останат пример за всички, които имаха привилегията да го познават.

Ръководството и екипът на Министерството на земеделието и храните изразяват искрени съболезнования към неговото семейство, близки и колеги.