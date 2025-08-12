Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

С пециализирана полицейска операция по метода "широкообхватен контрол" се извършва при разклона на село Говедаре на пътя Пазарджик - Пловдив, съобщиха от полицията в Пазарджик.

В акцията участват автопатрулни екипи, на Районното управление в Пазарджик, представители на Агенция "Митници", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Агенция „Пътна инфраструктура", Областна дирекция "Инспекция по труда" и БГ ТОЛ.

Проверяват се шофьори на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Служителите на полицията проверяват активно за употреба на алкохол, наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на автомобилите. За констатираните нарушения се съставят актове или фишове, посочиха от полицията.

Останалите контролни органи извършват проверки съобразно своите компетентности, уточниха от ОД на МВР – Пазарджик.

Акцията продължава и към момента.

През юни специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол” се проведе в района на 69-и км на автомагистрала "Тракия", а в края на май от полицията в Пазарджик съобщиха, че са установени множество нарушения в участъка между 98-и и 106-и километър от магистралата в посока София.