Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват

Тя се извършва при разклона на село Говедаре

12 август 2025, 11:08
Акция на полицията на пътя Пазарджик - Пловдив, за какво проверяват
Източник: БТА

С пециализирана полицейска операция по метода "широкообхватен контрол" се извършва при разклона на село Говедаре на пътя Пазарджик - Пловдив, съобщиха от полицията в Пазарджик.

В акцията участват автопатрулни екипи, на Районното управление в Пазарджик, представители на Агенция "Митници", Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, Агенция „Пътна инфраструктура", Областна дирекция "Инспекция по труда" и БГ ТОЛ.

Проверяват се шофьори на леки, лекотоварни, товарни и специализирани автомобили, както и на техните товари. Служителите на полицията проверяват активно за употреба на алкохол, наркотични вещества, правоспособност и техническа изправност на автомобилите. За констатираните нарушения се съставят актове или фишове, посочиха от полицията.

Останалите контролни органи извършват проверки съобразно своите компетентности, уточниха от ОД на МВР – Пазарджик. 

Акцията продължава и към момента.

През юни специализирана полицейска операция по метода „широкообхватен контрол” се проведе в района на 69-и км на автомагистрала "Тракия", а в края на май от полицията в Пазарджик съобщиха, че са установени множество нарушения в участъка между 98-и и 106-и километър от магистралата в посока София.

Източник: Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова    
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
<p>Комета или извънземна сонда? &bdquo;Хъбъл&ldquo; прави най-ясната снимка досега</p>

Междузвездна комета или извънземна сонда? „Хъбъл“ прави най-ясната снимка досега

Свят Преди 17 минути

„Никой не знае откъде точно идва кометата. Все едно да зърнеш куршум само за хилядна от секундата"

Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

Задържаха 25-годишен, подпалил пожар в Плевенско

България Преди 32 минути

Той обгарял кабели за желязо и поради непредпазливост е запалил пожара

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия

Претърсват търговци на оръжие у нас заради санкциите срещу Русия

България Преди 59 минути

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна

Умен избор с Flip.bg за новата учебна година

Любопитно Преди 1 час

Актуалната кампания на технологичния стартъп, който предлага ремаркетирани телефони, таблети, лаптопи и смарт часовници, идва с многобройни предимства за ученици и студенти

92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници

92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници

България Преди 1 час

Той хвърлил парите през прозорец на апартамента си

Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

Пожарът в Пирин: Над 100 човека се борят с огъня, има две активни огнища

България Преди 1 час

В района на Илинденци е спокойно и няма индикации за горене

Омбудсманът предложи механизъм за заличаване на данни в Централния кредитен регистър

България Преди 1 час

На 7 август новоизбраният омбудсман Велислава Делчева организира първата си приемна за граждани

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

В разгара на лятото: Редица населени места са на воден режим

България Преди 1 час

Проблемите с водоподаването продължават

<p>Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна &bdquo;Подул&ldquo;</p>

Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна „Подул“

Свят Преди 1 час

Тайван редовно е удрян от тайфуни, обикновено по планинското си, слабо населено източно крайбрежие с лице към Тихия океан

Спор между общината и църквата: Имало ли е натиск конкретна фирма да строи храм в район "Изгрев"

България Преди 1 час

Скандалът се разрази, след като кметът Делян Георгиев обяви, че строежът се бави

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Метеоритен дъжд “Персеиди”: Небето ще ни предложи истинско шоу

Любопитно Преди 2 часа

Кометата, от която произхожда потокът, не представлява пряка опасност за нашата планета

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

Любопитно Преди 2 часа

Американецът Том Капон е свалил 20 килограма за една година и сега тежи 89 кг

Вулкан на Камчатка изхвърли пепел на 10 километра височина

Свят Преди 2 часа

Вулканът Ключевская Сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

26 евролидери: Украйна трябва да има свобода да решава бъдещето си

Свят Преди 2 часа

Изявлението беше подкрепено от всички страни членки на ЕС, с изключение на Унгария

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

След екшъна в Пловдив: Повдигнаха обвинение на 16-годишния, шофирал пиян

България Преди 2 часа

Toй отказал да спре за проверка, след което последвала гонка с полицията

<p>Какво да ядем и видим в страната на Алпите и фондюто?&nbsp;</p>

БезГранично: Швейцария - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 2 часа

Ръководство за българския турист в Швейцария

Всичко от днес

