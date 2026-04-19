Ахмед Доган гласува: Приоритет са младите

П очетният председател на "Алиансът за права и свободи" (АПС) Ахмед Доган упражни правото си на глас в днешния изборен ден.

Доган гласува с хартиена бюлетина.

"Младите хора са приоритет за Европа. Пожелавам на следващия парламент да се вземе сериозни мерки за тях, особено за по-добър стандарт. Пожелавам успех на всички. Ще наблюдаваме всичко", заяви Доган.

В изборите за народни представители участват 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Общият брой на кандидатите е 4783 души, от които 1440 са жени, а 3343 – мъже, сочат данните на ЦИК.