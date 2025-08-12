България

92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници

Той хвърлил парите през прозорец на апартамента си

12 август 2025, 10:39
92-годишен мъж даде над 19 000 лева на "ало" измамници
Източник: iStock photos/Getty images

Т елефонни измамници са взели 19 200 лева от възрастен мъж в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за измамата е подаден от снахата на 92-годишния мъж в понеделник около 19:30 часа. Тя е обяснила, че неизвестен мъж е звъннал на домашния телефон на свекъра ѝ и се е представил за служител на МВР. Чрез въвеждане в заблуждение измамникът е успял да убеди възрастния мъж да предаде всичките си налични пари.

БНБ предупреждава за нова телефонна измама с кредити

Той хвърлил през прозорец на апартамента си сумата от 19 200 лева. По случая е образувано досъдебно производство.

В село Василовци, община Брусарци, жена на 82 години е дала сумата от 4500 лева на телефонни измамници. 

Бургазлия разобличи "ало" измама за хиляди, парите ще бъдат върнати на 76-годишна жена

Криминалисти са задържали двама мъже, съпричастни към телефонна измама в Габрово. Действията по разследването са започнали след подаден сигнал в районното управление от 55-годишен мъж, който съобщил, че майка му, на 73 г., е била въведена в заблуждение по стационарния телефон.

Източник: Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова    
